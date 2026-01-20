"J'ai mal à mon âme", Brahim Diaz ne s'en remet pas

L'attaquant du Real Madrid avait obtenu un penalty controversé pour le Maroc dans les arrêts de jeu, mais sa Panenka, trop molle, a été facilement captée par Edouard Mendy. Alors que Diaz digère cette défaite 1-0, le Maroc envisagerait des poursuites judiciaires suite à la sortie de terrain des Sénégalais en cours de match.

Le Sénégal remporte une finale de CAN dramatique et controversée.

Lors d'une rencontre disputée au stade Prince Moulay Abdellah dimanche, le Sénégal pensait avoir remporté le match dans le temps additionnel de la seconde période grâce à Abdoulaye Seck, mais le but a été refusé par l'arbitre Jean-Jacques Ndala pour une faute litigieuse en amont de l'action. Quelques instants plus tard, Diaz obtenait un penalty généreux pour le Maroc. S'en est suivi un véritable chaos. Furieux, le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw, a ordonné à ses joueurs de regagner les vestiaires en signe de protestation, provoquant une longue interruption de la rencontre. Du point de vue sénégalais, justice a été rendue lorsque Pape Gueye a inscrit un but magnifique en prolongation, offrant ainsi aux Lions de la Teranga le titre de champion d'Afrique des Nations. Au lendemain de cette victoire éclatante, le Madrilène Diaz s'est exprimé sur ce revirement de situation.

Avant cette finale, Diaz était sans doute le meilleur joueur du tournoi. Durant cette CAN, le joueur de 26 ans avait marqué cinq buts en sept matchs et avait été un élément clé du parcours du Maroc jusqu'en finale. Mais cette défaite a été difficile à encaisser. Il a reconnu son échec, a assumé l'entière responsabilité de ses actes et a présenté ses excuses les plus sincères.

Il a écrit sur Instagram : « J'ai le cœur brisé. J'ai rêvé de ce titre grâce à tout votre amour, chaque message, chaque témoignage de soutien qui m'a fait sentir que je n'étais pas seul. Je me suis battu de toutes mes forces, avec mon cœur avant tout. Hier, j'ai échoué et j'en assume l'entière responsabilité. Je présente mes excuses les plus sincères. Il me sera difficile de m'en remettre, car cette blessure ne guérit pas facilement… mais je vais essayer. Non pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont cru en moi et pour tous ceux qui ont souffert avec moi. J'irai de l'avant jusqu'à ce qu'un jour je puisse vous rendre tout cet amour et devenir une source de fierté pour le peuple marocain. »