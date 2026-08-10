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« J’ai hâte de commencer » : le Liverpool FC se sert au FC Barcelone

Premier League
R. Araujo
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Liverpool a bouclé le transfert du défenseur central Ronald Araujo en provenance du FC Barcelone.

Comme l’a officiellement annoncé lundi soir le club de Premier League anglaise, l’international uruguayen rejoint les Reds sous forme de prêt pour la saison à venir.

« J’ai hâte de commencer. Je suis très, très heureux. Je suis très content d’être dans ce club historique », a déclaré Araujo, cité dans le communiqué officiel de Liverpool. « Je pense que c’était le pas idéal pour moi à ce stade de ma carrière. Je crois que c’était une étape que je devais absolument franchir. Dès que j’ai entendu parler de l’intérêt de Liverpool, tout est allé vraiment très, très vite. »

Ces derniers temps, il était de plus en plus évident que le défenseur de 27 ans n’avait plus d’avenir à Barcelone. La saison dernière, le jeune Pau Cubarsi lui avait peu à peu pris sa place de titulaire. Toutes compétitions confondues, Araujo a tout de même disputé 38 matches, mais la plupart de ses apparitions ont eu lieu en tant que remplaçant.

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Hansi Flick critique Ronald Araujo avant son départ du FC Barcelone

L’entraîneur du Barça, Hansi Flick, n’a pas mâché ses mots après la défaite 1-0 lors du match amical contre l’Udinese Calcio et a clarifié les raisons du départ de l’Uruguayen. « C’est un gars formidable et un joueur fantastique. Mais son style de jeu n’est pas ce que je préfère. » Le technicien allemand a ouvertement admis qu’il n’avait récemment presque plus aucune utilité pour ce robuste joueur de duel dans son système tactique.

Au Barça, le contrat d’Araujo court encore jusqu’au 30 juin 2031. Dans le cadre de ce prêt, Liverpool se serait toutefois également assuré une option d’achat de 55 millions d’euros, qui pourra être levée l’été prochain.

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À Liverpool, Araujo est prévu comme successeur d’Ibrahima Konate, parti au Real Madrid. Aux côtés du capitaine Virgil van Dijk, l’entraîneur des Reds Andoni Iraola ne dispose que d’options limitées dans l’axe de la défense avec Joe Gomez, actuellement blessé, et les deux jeunes Jeremy Jacquet et Giovanni Leoni.

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