Dans le format YouTube « hstrystories », Undav a livré quelques confidences sur sa vie privée. Le joueur de 30 ans a notamment évoqué ses plats préférés, à savoir : le Gost u Birinc (une spécialité kurde), le Pel (feuilles de vigne farcies au riz), le lahmacun et le döner.

En parlant de nourriture, la conversation a fini par dériver sur les sushis, ce qui a conduit Undav à révéler son intolérance à tous les fruits de mer. « Je n’ai pas le droit de manger des crevettes. J’ai eu une allergie à deux reprises, j’ai failli en mourir deux fois », a raconté Undav. « Tout gonfle et je n’arrive plus à respirer. Je n’en avais encore jamais entendu parler auparavant. »

De manière générale, Undav a un faible pour les plats extrêmement épicés, et lorsqu’il mange un döner, il opte volontiers pour la poudre de piment rouge. Le piquant se mesure en unités dites Scoville. Chez une personne moyenne, la sensation de douleur commence autour de 2 500 Scoville. Mais selon ses propres dires, Undav a déjà mangé « un döner à trois millions de Scoville ».

Daniz Undav lance vendredi la nouvelle saison avec le VfB

Actuellement, Undav prépare la nouvelle saison avec le VfB Stuttgart. Le premier match officiel aura lieu vendredi, à l’extérieur contre le Hansa Rostock, en Coupe d’Allemagne. Pour l’ouverture de la Bundesliga, il se déplacera le vendredi suivant sur la pelouse du FC Bayern, tenant du doublé.

Cette affiche sera en même temps la revanche de la finale de la Coupe d’Allemagne disputée en mai dernier. À l’époque, les Munichois s’étaient imposés avec autorité 3-0 face au VfB d’Undav. Lors du Mondial suivant en Amérique du Nord, Undav avait été l’un des rares motifs de satisfaction au sein d’une sélection allemande par ailleurs décevante.

Avec un bon début de saison, Undav veut aussi se mettre en valeur auprès du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp. Fin septembre débutera la première trêve internationale, avec un total de quatre rencontres contre la Grèce (deux fois), les Pays-Bas et la Serbie.