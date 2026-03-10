"J'ai averti Florentino", Laporta règle ses comptes avec le Real Madrid

Le FC Barcelone est actuellement accusé de corruption sportive par le parquet espagnol, suite à la découverte de versements de 7 à 8 millions d'euros à des sociétés liées à l'ancien vice-président de la CTA, José María Enriquez Negreira, sur une période de 17 ans. Le club catalan clame son innocence.

Laporta brigue un nouveau mandat dimanche, face à Victor Font, son principal adversaire. Sur Cadena Cope, Laporta a répondu aux accusations de Xavi Hernandez concernant l'échec du retour de Lionel Messi et le rôle de son ex-beau-frère, Alejandro Echevarria, au sein du club. L'affaire Negreira a également été évoquée.

« Nous avons des conseillers. Le vice-président de la commission des arbitres n'avait aucun rôle pertinent. L'entreprise faisait bien plus, et elle était dirigée par son fils. C'était une autre époque. Ne trouvez-vous pas honteux que pendant 72 ans, la commission ait été dirigée par des membres du Real Madrid ? Tous des membres. N'est-ce pas honteux ? Il s'agissait de conseils aux arbitres, pas de corruption sportive. Mais vous ne leur posez jamais de questions à ce sujet, arrêtez de vous moquer de moi. »

« Ce que le Barça a fait a été très bien fait » – Laporta

On a également interrogé Laporta sur son slogan, « contre toute attente et contre tous ». Il a de nouveau pointé du doigt les liens du Real Madrid avec la CTA.

« « Contre toute attente et contre tous » est une expression qui illustre ce que nous subissons au Barça depuis des années. Le club était dominé, soumis. Il était sous le coup d'ingérences ; on leur permettait de faire certaines choses dans le but d'en arriver là. Les contrats exorbitants n'étaient soumis à aucun contrôle économique. »

« Nous avons subi une campagne de diffamation orchestrée depuis Madrid concernant l'affaire Negreira. Ce qu'a fait le Barça était légal, et même très bien fait. À l'époque, ils payaient une société – nous en avons déjà entendu parler – qui produisait des rapports d'arbitrage pour analyser les performances des arbitres. Je suis sûr que le Real Madrid faisait de même. Aujourd'hui, le Real Madrid a Megia Davila, l'épouse du Comité des arbitres. »

« Cela ne vous paraît-il pas scandaleux ? Cela vous semble parfaitement normal ? Peut-être n'avaient-ils pas besoin d'engager des experts en arbitrage puisqu'ils le faisaient déjà, et même mieux. Vous ne l'aviez pas remarqué à Madrid ? Ce que fait le Barça est-il scandaleux ? Ce que faisait le Real Madrid ne l'était-il pas ? »

« J'avais prévenu Florentino de la sortie de la Superligue »

Depuis que Barcelone s'est distancié de la Superligue, un projet initié par le président du Real Madrid, Florentino Pérez, la volonté de voir Barcelone sanctionné pour l'affaire Negreira s'est affirmée. Laporta a déclaré que Pérez avait été averti de leur élimination de la compétition.

« Quand le Real Madrid traverse une période difficile, il semble toujours y avoir une décision providentielle. J'espère pouvoir oublier cette idée. La couverture télévisée du Real Madrid ne reflète pas la réalité actuelle. Florentino et moi n'avons pas abordé ce sujet, seulement la Super League. Nous étions d'accord sur un projet qui aurait pu être bénéfique pour le football européen. Nous étions en lutte contre les clubs étatiques. J'ai prévenu Florentino que j'allais trouver un terrain d'entente. Je l'ai rencontré et lui ai expliqué que le projet ne fonctionnait pas, qu'il nous fallait trouver un accord avec l'UEFA. Il a accepté. »

« J’ai ensuite appris que des émissaires du Real Madrid s’étaient adressés à l’UEFA en affirmant que l’accord conclu avec le Barça ne s’appliquait pas à eux. Nous avons donc poursuivi la procédure de Super League afin d’éviter les sanctions. Il semble que le Real Madrid ait également emprunté cette voie, et l’histoire s’est terminée ainsi. Durant la Super League, ma relation avec Florentino était différente. Il a veillé à ce que le fonds lié à la Super League soit intéressé par l’opération de levier. »