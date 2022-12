Ivan Zamorano : "Le football a enfin récompensé Messi avec cette Coupe du monde"

Ivan Zamorano a rendu un bel hommage à Lionel Messi après sa victoire en Coupe du monde avec l'Argentine.

Ancienne gloire du football chilien, Ivan Zamorano a connu une longue et belle carrière le menant notamment au Real Madrid (101 buts en 173 matches de 1992 à 1996) et à l'Inter Milan (40 buts en 148 matches de 1996 à 2001).

Pour Zamorano, le sacre de Messi est mérité

Si le Chili n'était pas qualifié pour le Mondial 2022, cela n'a pas empêché celui qui était surnommé « l'hélicoptère » en raison de sa détente impressionnante de suivre avec attention la compétition.

Dans les colonnes de Diario Olé, il est revenu sur ce Mondial et rend un vibrant hommage à Lionel Messi, vainqueur avec l'Argentine : « Je n'ai plus de mots pour décrire Leo. Pour moi, plus rien ne me surprend le concernant. Leo représente l'amour que l'on a pour le football, il nous représente tous sur le terrain et il procure des émotions à chaque instant. A chaque match, c'est comme s'il apparaissait par magie, c'est comme s'il n'était pas sur le terrain et descendait du ciel. C'est particulier. Je pense que le football l'a enfin récompensé avec cette Coupe du monde qu'il méritait absolument ».

Messi est désormais l'égal de Pelé et Maradona selon Zamorano

« Messi est le meilleur joueur du monde depuis quinze ans et c'est quelque chose de très difficile à réaliser. Personnellement, j'ai effectué de grandes saisons dans le football européen mais resté le meilleur pendant quinze ans c'est très difficile. Il y est parvenu alors que la Coupe du monde se refusait à lui. Maintenant, il l'a. Désormais, Leo peut s'asseoir à la table de Pelé, de Maradona, de qui il veut en fait », a ajouté Zamorano.

Bien que Chilien, Zamorano a confié à Diario Olé qu'il était à fond derrière l'Argentine lors de sa finale contre la France : « Il y aura toujours des rivalités dans le football. Mais pour ma part, ma femme est argentine et mes enfants ont du sang argentin. Donc je voulais voir Messi gagner la Coupe du monde. Et peu importe la rivalité entre nos deux pays, car avec son football, il rassemble les gens. Chaque habitant de cette planète est heureux de l'avoir vu gagner la Coupe du monde car il n'a pas seulement rassemblé derrière lui l'Amérique du Sud. »