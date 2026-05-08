Vendredi, l'équipe féminine du PSV a été sacrée championne des Pays-Bas pour la première fois de son histoire. Une victoire 2-0 contre l'ADO Den Haag, lors de l'avant-dernière journée, lui a permis d'assurer le titre national.

Riola Xhemaili a offert un début de rêve au PSV en ouvrant le score après seulement trois minutes de jeu. L’ADO a ensuite lutté pour revenir au score et a même semblé égaliser à 1-1 à De Herdgang après une heure de jeu, mais le but a été annulé pour hors-jeu.

À un quart d’heure de la fin, Fenna Kalma a pris les devants pour le tout premier titre national de l’histoire du PSV en marquant le 2-0 sur un rebond. Le titre n’a plus été menacé dans les dernières minutes, et après le coup de sifflet final, la fête a battu son plein sur le terrain et dans les tribunes.

Grâce à ce succès, le PSV est désormais hors de portée de l’Ajax et du FC Twente, qui s’affronteront lors de la dernière journée pour décrocher le dernier billet qualificatif pour les tours préliminaires de la Ligue des champions.

La rencontre a été suivie depuis les tribunes par Ivan Perisic, Mauro Júnior et Couhaib Driouech. Le premier brandissait un plateau en plastique orné du chiffre 1, symbole de ce premier sacre national.

Le groupe de Perisic, sacré champion des Pays-Bas le mois dernier, compte bien savourer ces derniers rendez-vous avant de conclure la saison par deux rencontres, dont la première dimanche face aux Go Ahead Eagles.