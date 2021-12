Italie : Mancini "a des regrets" après avoir manqué la qualification pour la Coupe du monde

L'Italie a tout connu en cette année 2021. La gloire et le désespoir. Arrivé comme un outsider sérieux lors de l'Euro 2020, la Squadra Azzurra a surpris son monde en décrochant le titre européen après avoir éliminé plusieurs cadors du football continental dont la Belgique, favorite avant la compétition, ainsi que l'Angleterre en finale, alors que les Three Lions évoluaient à domicile à Wembley devant leur public. Mais l'Italie, championne d'Europe en titre, n'ira peut-être pas au Qatar en novembre prochain pour disputer la prochaine Coupe du monde.

Tirage des barrages du Mondial : L’Italie ou le Portugal restera à quai

En effet, longtemps premier de son groupe, l'Italie a finalement été dépassé par la Suisse lors du dernier rassemblement en novembre. La Squadra Azzurra n'est pas parvenu à l'emporter face à son principal concurrent à domicile, concédant le match nul et laissant une chance à la Suisse de terminer premier à la dernière journée. Malgré ce match nul, l'Italie avait son destin en main mais n'a pas été en mesure de l'emporter face à l'Irlande du Nord lors de la dernière journée et a donc terminé à la deuxième place de son groupe, lui offrant une place pour des barrages périlleux.

"L'Euro est derrière nous"

Avec la nouvelle formule des barrages dans la zone Europe, l'Italie est loin d'être assurée d'aller à la prochaine Coupe du monde. D'autant plus que le tirage au sort n'a pas facilité la tâche au champion d'Europe en titre en leur placant sur leur route le Portugal, dans une hypothétique finale, si la Squadra Azzurra bat la Macédoine du Nord en demi-finale, tandis que le champion d'Europe 2016 bat dans le même temps la Turquie. Dans une interview accordée à Sky Sports, Roberto Mancini a fait le bilan de l'année 2021, admettant qu'il avait des regrets concernant la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022.

Covid-19 : l'Italie prépare de nouvelles mesures dans les stades

"Si je repense à la finale, je peux dire que j'espérais ne pas aller aux tirs au but, après 120 minutes et devant 75 000 spectateurs. Il y a toujours de la peur mais nous connaissions la motivation de toute la nation. Nous savions que nous devions faire un grand Euro, mais aussi qu'il fallait avoir quelque chose de plus pour arriver au bout. Nous avons une chose extraordinaire en rendant des millions de gens heureux: c'est la plus belle chose, celle dont nous sommes tous fiers. Mais l'Euro est maintenant derrière nous, il faut penser à autre chose", a admis le sélectionneur de l'Italie.

Mancini admet un laissé-aller

L'article continue ci-dessous

"Il y a des regrets, mais c'est le football, c'est le sport. Parfois, vous méritez de gagner et vous ne le faites pas, nous aurions mérité de terminer le tour beaucoup plus tôt. Nous nous sommes un peu laissés aller et nous devons maintenant retrousser nos manches et faire un excellent travail lors des deux matchs. Mais je reste optimiste, tout comme je savais que notre groupe avec la Suisse serait difficile. Je pensais qu'on allait passer, mais je savais que ce serait difficile. Le match à Bâle a été dominé mais c'est le football; heureusement, nous avons encore cette chance et nous devons tout faire pour aller au Qatar", a conclu Roberto Mancini.

Au plus bas en 2018 après avoir été battu lors des barrages par la Suède lors des barrages, l'empêchant de disputer la Coupe du monde en Russie, l'Italie a relévé la tête sous l'égide de Roberto Mancini. Avec en point d'orgue ce sacre lors de l'Euro 2020. Mais la Squadra Azzurra est retombé dans ses travers et pourrait connaître à nouveau la désillusion de manquer une nouvelle Coupe du monde, tout ça à cause de deux petits matches pas totalement aboutis.