Tirage des barrages du Mondial : L’Italie ou le Portugal restera sur le quai

Coup de tonnerre sur le monde du football. En novembre 2022, une grande nation de football ratera la compétition phare de la planète. L’Italie et le Portugal ne pourront pas s’inviter ensemble au Qatar. Et pour cause ; ils vont devoir s’affronter en barrages en mars prochain. Et ce à condition déjà de bien négocier leurs rencontres préliminaires contre respectivement la Macédoine du Nord et la Turquie.

Un choc Portugal - Italie à l’horizon

La Squadra Azzurra et la Seleçao s’inquiétaient beaucoup avant ce tirage, et leurs craintes se sont donc vérifiées. Ils ne s’inviteront pas conjointement à la grand-messe internationale. Quel que soit l’issue de cette potentielle empoignade, on peut être sûr qu’un géant restera sur le carreau. L'un des deux derniers champions d'Europe va donc assister au Mondial à la maison. Et si c'est la Nazionale, alors ça sera son deuxième ratage de suite.

A noter que le Portugal bénéficie d’un petit avantage. S’il domine la Turquie, il aura l’avantage de recevoir à l’occasion de l’ultime barrage. Loin d’être insignifiant comme détail, même si les Lusitaniens restent sur une défaite à domicile contre la Serbie.

Un duel Lewandowski vs Ibrahimovic à venir ?

Les autres groupes de ces barrages vont aussi déboucher sur des confrontations très indécises. Dans le groupe A, l’Ecosse se mesurera à l’Ukraine et le Pays de Galles défiera l’Autriche. Et c’est le vainqueur du second match qui recevra ensuite en finale. On pourrait avoir un duel 100% britannique du côté de Cardiff.

Dans le groupe B, la Russie peut s’estimer chanceuse. Car elle jouera à domicile à deux reprises si elle parvient à se défaire de la Pologne. Le second match met aux prises la Suède à la République Tchèque. Un duel Lewandowski contre Zlatan en perspective ? On n’est pas encore là et tous les scénarios restent possibles.

Le programme des barrages de la Zone Europe

Groupe A

Match 1 : Ecosse vs Ukraine

Match 2 : Galles vs Autriche

Finale : 2 vs 1

Groupe B

Match 3 : Russie vs Pologne

Match 4 : Suède vs Rep. Tchèque

Finale : 3 vs 4

Groupe C

Match 5 : Italie vs Macédoine du Nord

Match 6 : Portugal vs Turquie

