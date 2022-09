Italie : Le Final Four de la Ligue des Nations, un lot de consolation pour Mancini

L'entraîneur italien a félicité ses joueurs après la qualification pour le Final Four de la Ligue des Nations mais n'a pas digéré l'échec du Mondial.

Un nouvel espoir. Star Wars n'a rien à voir avec cela, mais c'est le message qui vient après les deux victoires de l'Italie en Ligue des Nations. Les Azzurri, avec des victoires contre l'Angleterre et la Hongrie, se sont qualifiés pour le Final Four du tournoi de l'UEFA pour la deuxième édition consécutive.

"L'élimination en Coupe du monde était injuste"

Une petite consolation après la grande dépression suite à la deuxième non-participation de l'équipe nationale italienne à la Coupe du monde. Invité du panel du Social Football Summit 2022, l'entraîneur des Azzurri, Roberto Mancini, a évoqué l'objectif atteint par son groupe, en félicitant les joueurs : "Nous travaillons, les félicitations doivent être données aux garçons".

"Gagner ce groupe, de la manière dont il a été constitué, n'a pas été facile. C'est cependant un lot de consolation par rapport à ce qui s'est passé. L'élimination de la Coupe du monde était injuste, nous ne la méritions pas, mais ces choses doivent aussi être gérées dans le football", a ajouté le sélectionneur de la Squadra Azzurra.

"L'équipe nationale est ouverte à tout le monde"

Enfin, Roberto Mancini a envoyé un message d'espoir à ceux qui n'ont pas été appelés pour ces deux matchs de la Ligue des Nations : "La porte de l'équipe nationale est ouverte à tout le monde, même à ceux qui ont maintenant eu un comportement injuste. Nous avons beaucoup de bons jeunes joueurs, nous devons leur donner la chance de jouer et de faire des erreurs".

"Je suis resté à la tête de l'équipe nationale parce que gagner avec l'Italie était la meilleure chose de ma carrière et parce que je sentais la confiance des dirigeants et des joueurs malgré ce qui venait de se passer. Nous allons essayer de gagner la Coupe du monde en Amérique", a conclu l'ancien entraîneur de Manchester City.

Daniele De Rossi, qui a accompagné le sélectionneur dans le staff technique de l'Euro 2020 et continue de collaborer avec l'équipe nationale, était également sur scène avec lui : "Le groupe de l'équipe nationale a su renaître des cendres que le groupe précédent, celui dont je faisais partie, avait laissé. Entre l'avant et l'après Championnat d'Europe, peu de choses ont changé, les relations créées par Mancini persistent. Il a fait en sorte que ce soit un plaisir d'aller à l'équipe nationale et à Coverciano, même pendant le Covid".

Puis une réflexion sur la crise des talents qui sévit dans le football italien depuis quelques années : "Il y a un appauvrissement qui résulte du fait que les gens vivent moins avec la balle entre les pieds dans la rue, dans le parc, sur la plage. Il y a moins de matière première, mais elle existe. Grâce à Mancini, nous avons trouvé 4-5 joueurs des ligues inférieures à la Serie A et des rangs de la jeunesse qui sont prêts à jouer. Nous devons les aider et tirer le meilleur parti de leur talent. Raspadori est un garçon des années 70 ou 80, un jeune gentleman. Ça me rend heureux de le voir jouer".