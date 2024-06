Italie - Albanie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Italie et l’Albanie s’affrontent samedi lors de la première journée de l’Euro 2024. Les dernières infos ici.

C’est parti pour 30 jours de compétition. Le coup d’envoi de l’Euro 2024 a été donné ce vendredi avec le match d’ouverture entre l’Allemagne et l’Ecosse. Si c’était la seule rencontre de la journée, il y en aura trois dans la journée le lendemain. L’une des affiches au programme ce samedi oppose l’Italie, championne en titre, à l’Albanie, petit poucet du Groupe B.

L’Italie face au piège Albanie

Championne en titre, l’Italie lance la défense de sa couronne ce samedi. Les hommes de Luciano Spalletti ont l’obligation d’assumer leur statut de favori dès leur entrée en lice, qui plus est, contre le petit poucet du Groupe B, composé également de l’Espagne et la Croatie. C’est d’ailleurs la première fois que la Nazionale rencontre l’Albanie lors d’un tournoi majeur. Mais les deux équipes ont déjà eu à jouer l’une contre l’autre pour un bilan de quatre victoires en quatre matchs pour l’Italie. Pour sa 11e participation, la Squadra Azzurra va essayer d’aller chercher un deuxième sacre consécutif, soit le troisième de son histoire après 1968 et 2020.

C’est la deuxième participation de l’Albanie à l’Euro après l’édition de 2016. Petits poucets de cette poule B, les hommes de Sylvihno n’ont, évidemment pas envie de faire de la figuration. Les Albanais sont d’ailleurs dans une forme optimale avant leur entrée en lice dans la compétition continentale.

Pronostic Italie - Albanie, la Squadra Azzurra victorieuse et Scamacca buteur

L’Albanie n’a en effet perdu aucun de ses sept derniers matchs (4 victoires, 3 nuls) lors des éliminatoires de l’Euro 2024 depuis sa défaite contre la Pologne. Des résultats sur lesquels peuvent s’appuyer les hommes de Sylvihno pour créer la surprise contre l’Italie, samedi.

Horaire et lieu du match

Italie – Albanie

1re journée Euro – Groupe B

Lieu : BVB Stadion Dortmund

A 20h française

Les compos probables du match Italie - Albanie

Italie : Donnarumma – Darmian, Mancini, Bastoni – Bellanova, Barella, Jorginho, Dimarco – Chiesa, Scamacca, Pellegrini

Albanie : Berisha – Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj – Asllani, Ramadani – Asani, Bajrami, Seferi – Broja

Sur quelle chaîne suivre le match Italie - Albanie ?

La rencontre entre l’Italie et l’Albanie sera à suivre ce samedi 15 juin 2024 à partir de 20h sur BeIn Sports 1 et M6. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIn Connect ou alors sur le service Molotov.