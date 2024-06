Pronostic Italie Albanie - Euro 2024 15/06/2024 : La Squadra Azzura vainqueur et Gianluca Scamacca buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Italie Albanie, second match du groupe B de l'Euro 2024, ce samedi à 21h.

Pronostic Italie Albanie : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Italie Albanie

Italie vainqueur et les deux équipes ne marquent pas ⭐ avec une cote de 1,95 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 51,3% que les Italiens gagnent sans encaisser de but.

que les Italiens gagnent sans encaisser de but. Gianluca Scamacca buteur ⭐ avec une cote de 2,55 sur Winamax, indiquant une probabilité de 39% pour l'attaquant italien de marquer.

pour l'attaquant italien de marquer. Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de 1,66 sur Betclic, soit une probabilité de 60% qu'il y ait deux buts ou moins dans la rencontre.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

C'est le deuxième match du groupe B de la journée avec l'Espagne et la Croatie jouant plus tôt. Les deux équipes comprendront donc l'importance d'une victoire dans une poule compétitive.

L'Italie s'est qualifiée pour ce tournoi en terminant deuxième de son groupe de qualification, à six points de l'Angleterre, mais seulement devant l'Ukraine à la différence de buts. Les Azzurri n'ont gagné que quatre de leurs huit matchs et ont changé de manager en cours de campagne. Invaincus en six matchs internationaux, ils ont remporté trois victoires et fait un nul lors de leurs quatre matchs de préparation avant l'Euro 2024.

L'Albanie s'est qualifiée pour son deuxième grand tournoi européen, après l'Euro 2016, après avoir surpris tout le monde en terminant en tête de son groupe devant la République Tchèque. Ils se sont remis de deux défaites en matchs de préparation en battant le Liechtenstein et l'Azerbaïdjan, marquant trois fois lors de ces deux matchs.

Les compos probables pour Italie Albanie

La composition probable de l'Italie en 3-4-2-1 :

G. Donnarumma ; M. Darmian, A. Bastoni, A. Buongiorno ; F. Dimarco, B. Cristante, Jorginho, G. Di Lorenzo ; F. Chiesa, L. Pellegrini ; G. Scamacca.

La composition probable de l'Albanie en 4-3-3 :

T. Strakosha ; Mario Mitaj, B. Djimsiti, A. Ismajli, Elseid Hysaj ; N. Bajrami, K. Asllani, Y. Ramadani ; T. Seferi, Jasir Asani, A. Broja.

Les meilleurs paris à prendre pour Italie Albanie

Pronostic Italie vs Albanie 1 : Victoire de l'Italie et les deux équipes ne marquent pas @ 1,95 sur Parions Sport

Les champions d'Europe en titre, l'Italie, sont logiquement de grands favoris pour commencer leur défense de titre par une victoire. Les cotes montrent à quel point on s'attend à ce qu'ils dominent ce match du groupe B. Une victoire est cruciale car c'est leur tâche la plus facile avec des équipes du top 10 mondial comme l'Espagne et la Croatie dans le groupe. Luciano Spalletti n'a perdu qu'un de ses 10 matchs en tant qu'entraîneur, et c'était contre les favoris du tournoi, l'Angleterre. L'Italie dominera la possession et sera attentive aux contre-attaques albanaises. Ils n'ont perdu qu'une seule fois lors de leurs neuf premiers matchs de ce tournoi. De plus, ils seront confiants de garder leur cage inviolée face à une équipe qui n'a récemment pas marqué contre la Suède, le Chili et les Îles Féroé.

Pronostic Italie vs Albanie 2 : Gianluca Scamacca buteur @ 2,55 sur Winamax

Après une première moitié de saison difficile avec l'Atalanta, Gianluca Scamacca a vraiment retrouvé sa forme. À tel point qu'il a rendu impossible pour Luciano Spalletti de l'exclure de l'équipe de l'Euro 2024. L'attaquant de 25 ans a marqué 19 buts toutes compétitions confondues pour son club. Impressionnant, 11 de ces buts sont venus lors de ses 15 derniers matchs en tant que titulaire. L'attaquant en forme a marqué son premier et jusqu'à présent unique but pour son pays contre l'Angleterre à Wembley. Il a ouvert le score avec une finition instinctive. Quand il est en forme, l'ancien joueur de West Ham est inarrêtable. Ce match semble être une bonne occasion pour lui de montrer ses talents indéniables qui ont conduit à un total combiné de 65 millions d'euros en frais de transfert.

Pronostic Italie vs Albanie 3 : Moins de 2,5 buts dans le match @ 1,66 sur Betclic

L'Albanie a démontré lors des qualifications qu'elle est une équipe bien organisée et difficile à percer. Seuls le Portugal (2) et la France (3) ont concédé moins de buts que les quatre des Rouge et Noir. Six de leurs huit matchs ont vu moins de 2,5 buts, ce qui suit une tendance de leur dernière apparition dans cette compétition. Dans un groupe avec la Suisse, la Roumanie et la France en 2016, tous les trois matchs ont eu moins de 2,5 buts. L'Italie a gardé sa cage inviolée lors de quatre de ses cinq derniers matchs internationaux et ne semble pas être une équipe capable de battre ses adversaires de manière éclatante. Les mêmes quatre matchs ont tous vu deux buts ou moins.

