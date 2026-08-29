Le Suédois Alexander Isak, attaquant de Liverpool, a signé une statistique choquante lors du match disputé par les Reds ce samedi soir face à Nottingham Forest.

Les deux équipes se sont affrontées à Anfield lors de la deuxième journée de Premier League, où elles ont fait match nul deux buts partout.

Bien qu'Isak ait été l'auteur du premier but des Reds ce jour-là, le réseau Opta a déclaré : « Isak n'a touché le ballon que 13 fois durant tout le temps de jeu du match, dont il a disputé les 90 minutes en intégralité », le qualifiant d'« isolé ».

Il a confirmé qu'il s'agissait du « plus faible nombre de touches de balle pour un joueur de Liverpool ayant terminé un match de Premier League », et ce depuis qu'Opta a commencé ses statistiques lors de la saison 2003-2004.









C'était le premier match disputé par Liverpool sur sa pelouse d'Anfield sous la direction du nouvel entraîneur, l'Espagnol Andoni Iraola. Les Reds n'avaient pas réussi à s'imposer lors de la journée inaugurale face à Newcastle, où ils avaient fait match nul sur le même score, tandis qu'ils affronteront lors de la troisième journée l'équipe d'Ipswich Town.