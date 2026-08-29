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FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

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Isolé : une star de Liverpool signe un chiffre catastrophique

Liverpool vs Nottingham Forest
Liverpool
Nottingham Forest
Premier League
A. Isak
Angleterre
Suède

Un joueur de Liverpool entre dans l'histoire par la petite porte

Le Suédois Alexander Isak, attaquant de Liverpool, a signé une statistique choquante lors du match disputé par les Reds ce samedi soir face à Nottingham Forest.

Les deux équipes se sont affrontées à Anfield lors de la deuxième journée de Premier League, où elles ont fait match nul deux buts partout.

Bien qu'Isak ait été l'auteur du premier but des Reds ce jour-là, le réseau Opta a déclaré : « Isak n'a touché le ballon que 13 fois durant tout le temps de jeu du match, dont il a disputé les 90 minutes en intégralité », le qualifiant d'« isolé ».

Il a confirmé qu'il s'agissait du « plus faible nombre de touches de balle pour un joueur de Liverpool ayant terminé un match de Premier League », et ce depuis qu'Opta a commencé ses statistiques lors de la saison 2003-2004.



C'était le premier match disputé par Liverpool sur sa pelouse d'Anfield sous la direction du nouvel entraîneur, l'Espagnol Andoni Iraola. Les Reds n'avaient pas réussi à s'imposer lors de la journée inaugurale face à Newcastle, où ils avaient fait match nul sur le même score, tandis qu'ils affronteront lors de la troisième journée l'équipe d'Ipswich Town.

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