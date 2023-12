Islam Slimani, sa nouvelle destination est connue !

L’ancien joueur de l’OL, Islam Slimani, va s’offrir un nouveau challenge cet hiver.

Islam Slimani est un globe-trotter. De l’Algérie à la France en passant par le Portugal et même la Belgique, l’international algérien a parcouru plusieurs pays au cours de sa carrière. Evoluant aujourd’hui au Brésil, Islam Slimani va rejoindre un nouveau pays dans les prochaines semaines.

Islam Slimani fait ses adieux au Brésil

A son départ du Stade Brestois en 2023, Islam Slimani a fait le choix de rejoindre la Belgique et Anderlecht. Six mois plus tard, l’Algérien décidait d’aller à la conquête du Brésil et s’est engagé avec Coritiba. Dans le championnat brésilien, l’ancien attaquant de l’OL a plus ou moins fait une bonne saison avec trois buts et deux passes décisives en onze matchs. Mais cela n’a pas suffi pour empêcher la relégation en deuxième division de son club. Sous contrat avec Coritiba jusqu’en décembre 2024, Islam Slimani ne devrait pas, selon toute vraisemblance, suivre le club brésilien en division inférieure. L’Algérien aurait d’ailleurs un tout autre plan.

Islam Slimani de retour en France ?

Relégué en deuxième division, Coritiba ne devrait pas compter sur Islam Slimani pour la saison suivante. Le champion d’Afrique 2019 serait déjà en négociations avec son prochain club. Et la prochaine équipe de l’ancien joueur de Leicester serait française. A en croire les informations révélées par La Vague Verte, Islam Slimani était en France lundi pour négocier « un transfert avec un club français ».

L'article continue ci-dessous

Passé par Monaco, Lyon, Brest, le meilleur buteur de l’histoire de l’Algérie (44 buts) devrait, sauf surprise, faire son retour en France, 11 mois seulement après son départ. Toutefois, l’identité du prochain club français d’Islam Slimani n’a pas encore fuité. En attendant l’officialisation de son transfert, Slimani, présent dans la liste élargie de l’Algérie pour la CAN 2023, est concentré sur le tournoi continental.