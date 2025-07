Isak, la grosse décision

Newcastle a décidé que son président, Yasir Al-Rumayyan, et le PIF prendraient la décision finale concernant l'avenir d'Alexander Isak, et non Eddie Howe.

Isak a surpris les Magpies en annonçant au club son intention de partir cet été, suite aux demandes de transfert de Liverpool et d'Al-Hilal, club de Pro League saoudienne. Le président Al-Rumayyan et PIF devraient désormais avoir le dernier mot concernant ce geste « inhabituel » des Magpies, selon le Telegraph. Al-Rumayyan « est généralement en retrait » dans la gestion du club, mais PIF souhaite que ce soit lui, et non Eddie Howe, le manager, qui prenne les rênes du club.

L'international suédois est un joueur essentiel pour Newcastle et son départ serait un coup dur. Newcastle continue d'insister sur le fait qu'il n'est pas à vendre, mais sa détermination à conserver l'attaquant pourrait être mise à rude épreuve prochainement. Liverpool reste intéressé par le joueur de 25 ans et a déjà fait savoir aux Magpies qu'il était prêt à débourser 120 millions de livres sterling (137 millions d'euros/161 millions de dollars) pour Isak cet été, malgré les investissements importants pour Hugo Ekitike, Florian Wirtz et Jeremie Frimpong.

Isak a été écarté de l'équipe de pré-saison de Newcastle pour une tournée en Extrême-Orient, le club affirmant que son absence est due à une blessure. Alan Shearer, légende du club, a vivement critiqué le club pour cette déclaration et a déclaré que les Magpies « auraient dû dire la vérité tout de suite ».

L'article continue ci-dessous

Seul la star de Liverpool, Mohamed Salah (29 ans), a marqué plus de buts en Premier League qu'Isak (23 ans) la saison dernière.