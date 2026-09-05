Alexander Isak a surmonté ses débuts difficiles avec Liverpool, en inscrivant deux buts en neuf minutes pour mener son équipe à la victoire face à Ipswich sur le score de 2-0, vendredi.

Après son transfert de Newcastle United pour 125 millions de livres sterling, dans le cadre d'une opération record à l'époque, Isak a souffert de blessures durant sa première saison avec Liverpool, ne marquant que quatre buts en 22 apparitions.

Le joueur âgé de 26 ans a porté son total à trois buts en trois matches de Premier League cette saison, après avoir signé un doublé sur la pelouse de Portman Road.

L'attaquant de la sélection suédoise a déclaré au réseau « Sky Sports » : « Ce n'était pas facile. C'était une longue blessure, et une saison difficile de manière générale. Je me disais : je veux d'abord disputer une bonne Coupe du monde, puis bien démarrer la saison, ce que j'ai le sentiment d'avoir fait maintenant. »

L'attaquant suédois a ajouté : « Cette saison est en quelque sorte derrière moi, mais elle n'a pas été facile. »

Les buts d'Isak ont offert à Andoni Iraola sa première victoire à la tête de Liverpool, à sa troisième tentative, tandis que l'ancien entraîneur de Bournemouth a affirmé qu'il n'éprouvait aucune inquiétude quant à la capacité d'Isak à continuer de faire trembler les filets.



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