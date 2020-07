Irrésistible, Manchester United peut marquer l’histoire de la PL contre Villa

En battant Aston Villa par trois buts d’écart, Manchester United réaliserait une performance jamais vue jusqu’ici en Premier League.

Dans l’ensemble, la saison 2019-2020 de laisse un goût mitigé. Auteurs d’un début de saison médiocre, les Red Devils ont remis les pendules à l’heure en 2020, eux qui n’ont plus perdu depuis 16 rencontres, toutes compétitions confondues.

Depuis l’arrivée de Bruno Fernandes, sans oublier le récent retour de Paul Pogba, MU marche sur l’eau. En témoignent les trois dernières (larges) victoires obtenues en , face à Sheffield (3-0), (3-0) puis (5-2).

Trois succès consécutifs avec au moins trois buts d’écart, la performance a d’ores et déjà été réalisée au Royaume-Uni. En revanche, aucune équipe n’a jamais réussi à enchaîner avec un quatrième succès…

L'occasion de revenir à une longueur de Leicester

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer savent donc ce qu’il leur reste à faire face à ce jeudi soir (21h15) : gagner et marquer beaucoup, sans encaisser. D’autant plus qu’avec le match nul concédé par Leicester à (1-1), les Red Devils pourraient revenir à 1 point des Foxes et de la 4e place qu’ils occupent, directement qualificative pour la Ligue des Champions…

Marquer l’histoire de la Premier League et se rapprocher de l’Europe, telle sera la mission des coéquipiers d’Anthony Martial !