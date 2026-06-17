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FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP
Loai Mohamed

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Ironie du sort : Messi a inscrit un hat-trick contre l’Algérie en toute facilité

L. Messi
Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
Coupe du monde
Argentine
Algérie
É.-U.

La puce argentine ne laisse pas passer sa chance de te punir.

Bien que Lionel Messi, la star de l’équipe d’Argentine, ait inscrit le premier triplé de sa carrière en Coupe du monde face à l’équipe d’Algérie, il a livré sa plus faible prestation dans le dernier tiers du terrain.

Ses trois buts ont permis à la « Albiceleste » de dominer les « Guerriers du désert » (3-0) lors de la première journée du groupe J de l’édition 2026, tôt ce mercredi matin. Il rejoint ainsi l’Allemand Miroslav Klose en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, avec 16 réalisations chacun.

Avec ses 38 ans et 357 jours, il est aussi devenu le joueur le plus âgé à réaliser un triplé dans l’épreuve.

Conscient de ses limites physiques à 38 ans, il a choisi d’optimiser chaque action et de se projeter vers le but avec une efficacité maximale, réduisant au strict minimum le nombre de touches nécessaires pour conclure.

Selon les données d’Opta, il n’a touché le ballon que 19 fois dans le tiers offensif durant ses 80 minutes sur la pelouse.

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Selon Opta, il s’agit du total le plus faible de sa carrière en Coupe du monde pour une rencontre disputée en tant que titulaire.

La star argentine a disputé 27 matchs en six éditions différentes, dont 25 en tant que titulaire.

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