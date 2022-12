L'Irlande chambre l'Angleterre de toute part après son élimination contre la France

Voisine et rivale de l'Angleterre, l'Irlande a particulièrement savouré l'élimination des Three Lions face à la France.

L'Angleterre est profondément détestée par ses voisins. Alors forcément, l'élimination des Three Lions face à la France, en quart de finale de la Coupe du monde 2022 a fait plaisir aux Irlandais.

L'immense joie d'un pub irlandais sur le penalty manqué par Kane

Dans une vidéo postée sur Twitter par un certain @MrPaddyMurphy, on peut voir les Irlandais célébrer le penalty manqué par Harry Kane à quelques minutes de la fin du match comme si l'Irlande venait elle-même de marquer un but.

La célèbre compagnie aérienne irlandaise Ryanair s'est également moquée de l'élimination de l'Angleterre sur Twitter.

« They're coming home #NothingToDeclare », peut-on lire sur une photo publiée le compte Twitter de Ryanair avec ce qui peut se traduire par « Ils rentrent à la maison. #Rienàdéclarer ». Les Anglais rentrant évidemment dans le trophée de la Coupe du monde dans leurs bagages. Ryanair a poussé le troll jusqu'au bout en écrivant « South Gate » pour indiquer le chemin du retour aux Anglais, faisant référence à Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions.

L'Irlande pardonne même la main de Thierry Henry

Le compte Twitter @IrishUnity a pour sa part écrit « All is forgiven » (« Tout est pardonné » en français) en publiant une photo de Thierry Henry contrôlant le ballon de la main lors du barrage retour des éliminatoires de la Coupe du monde 2010.

Lors de ce match, la France avait éliminé l'Irlande sur un but qui n'aurait pas dû être accordé par l'arbitre. Thierry Henry avait contrôlé le ballon de la main avant de servir William Gallas pour le but égalisateur, synonyme de qualification pour le Mondial en Afrique du Sud.

Pour les Irlandais, la victoire de la France contre l'Angleterre permet d'atténuer la déception de la main de Thierry Henry.

Dans les autres Îles britanniques, on soutenait également la France. C'est ainsi que deux supportrices écossaises ont fait le voyage au Qatar pour soutenir la France contre l'Angleterre perpétrant l'Auld Alliance, l'alliance entre la France et l'Ecosse contre l'Angleterre qui date de 1295.

