Ireland's Call : paroles, vidéo et signification de l'hymne national irlandais du rugby

L'équipe de rugby irlandaise est l'une des plus compétitives au monde depuis des années, avec des joueurs majeurs tels que Brian O'Driscoll, Paul O'Connell et Ronan O'Gara, tous vêtus du célèbre maillot vert.

Avant les matchs, l'hymne Ireland's Call motive les joueurs et les supporters, les préparant au combat.

GOAL vous dit tout ce que vous devez savoir, y compris les paroles complètes, les vidéos, qui l'a écrit et la signification de la chanson.

Quelles sont les paroles de Ireland's Call ?

Une version abrégée de Ireland's Call est chantée avant les matchs de rugby de l'Irlande, avec le premier couplet suivi de deux interprétations du refrain. Vous pouvez voir les paroles de cette version ci-dessous.

Que vienne le jour et que vienne l'heure,

Viennent la puissance et la gloire,

Nous sommes venus répondre à l'appel de notre pays

Depuis les quatre fières provinces d'Irlande

Irlande, Irlande !

Ensemble, debout,

Épaules contre épaules,

Nous répondrons à l'appel de l'Irlande !

Irlande, Irlande !

Ensemble, debout,

Épaules contre épaules,

Nous répondrons à l'appel de l'Irlande !

Nous répondrons à l'appel de l'Irlande !

Paroles complètes de « Ireland's Call »

Que vienne le jour et que vienne l'heure,

Que viennent le pouvoir et la gloire,

Nous sommes venus répondre à l'appel de notre pays,

Depuis les quatre fières provinces d'Irlande

Refrain

Irlande, Irlande !

Ensemble, debout

Épaules contre épaules

Nous répondrons à l'appel de l'Irlande !

Depuis les majestueuses vallées d'Antrim

Depuis les collines escarpées de Galway

Depuis les remparts de Limerick et la baie de Dublin

Des quatre fières provinces d'Irlande

(Refrain)

Cœurs d'acier et têtes bien droites

Jurant de ne jamais se laisser briser

Nous nous battrons jusqu'à ce que nous ne puissions plus nous battre

Pour les quatre fières provinces d'Irlande.

Paroles complètes de « Ireland's Call » (version Celtic Thunder)

Irlande, Irlande

Côte à côte, nous nous tenons comme des frères,

Un pour tous et tous ensemble,

Nous resterons unis dans les jours sombres,

Et nous serons invincibles pour toujours.

(Refrain)

Irlande, Irlande,

Ensemble, debout,

Côte à côte,

Nous répondrons à l'appel de l'Irlande !

Le jour viendra, l'heure viendra,

Certains vivront dans les chansons et les histoires,

Nous sommes nés pour suivre notre étoile guide,

Et à rencontrer notre destin avec gloire.

(Refrain)

Cœurs d'acier et têtes bien droites,

Jurant de ne jamais nous laisser abattre,

Nous nous battrons jusqu'à ce que nous ne puissions plus nous battre

Jusqu'à ce que notre dernier requiem soit prononcé.

(Refrain x 2)

Quelle est la signification de « Ireland's Call » ?

Les paroles de « Ireland's Call » tentent de résumer l'unité du peuple irlandais à travers les périodes difficiles et l'adversité.

Alors que la version abrégée utilisée par l'équipe de rugby met l'accent sur la cohésion de l'équipe issue des « quatre fières provinces d'Irlande » pour répondre à l'appel du pays sur le terrain, la version plus longue, chantée par des groupes tels que Celtic Thunder, comprend plus de détails.

Le caractère du peuple irlandais est dépeint comme résilient et rebelle, avec des paroles telles que « nous serons invincibles pour toujours » et « nous nous battrons jusqu'à ce que nous ne puissions plus nous battre », soulignant le refus de céder aux « temps sombres ».

Qui a écrit Ireland's Call ?

Phil Coulter a été chargé par l'Irish Rugby Football Union (IRFU) d'écrire un hymne sportif pour l'Irlande avant la Coupe du monde de rugby de 1995, et Ireland's Call est le résultat de cette commande.

Coulter, musicien, compositeur et producteur originaire de Derry, a été chargé d'écrire une chanson qui rassemble toutes les traditions irlandaises, afin de refléter la nature panirlandaise de l'équipe, qui englobe l'Irlande du Nord et la République d'Irlande.

L'IRFU a initialement contacté Coulter en 1987, motivée par l'idée qu'une chanson soulignant l'unité du peuple était nécessaire dans un contexte de division politique en Irlande avec les Troubles.

« Les chansons que vous écrivez vous apportent différentes satisfactions », a déclaré Coulter à la RTE en 2023. « C'est agréable d'être numéro un dans les charts, de vendre un million de disques, de voir une chanson enregistrée par Elvis Presley ou de gagner l'Eurovision.

Mais entendre tout Lansdowne Road chanter ma chanson, ça ne se quantifie pas en termes de disques vendus ou de classement dans les charts. »

Le rugby irlandais a-t-il deux hymnes ?

L'équipe irlandaise de rugby est quelque peu atypique dans le monde du rugby, car elle joue parfois deux hymnes nationaux avant les matchs.

À domicile, à Dublin, l'équipe a deux hymnes : Amhran na bhFiann, qui est l'hymne national officiel de l'Irlande, suivi de Ireland's Call.

Ces deux hymnes ne sont joués que lors des matchs disputés à Dublin, Ireland's Call étant utilisé seul pour les matchs à l'extérieur et les tournois en dehors de l'Irlande.

L'équipe de football de la République d'Irlande utilise-t-elle Ireland's Call ?

L'équipe nationale de football de la République d'Irlande n'utilise pas Ireland's Call. L'hymne national joué avant les matchs de football irlandais est Amhran na bhFiann.

L'équipe d'Irlande du Nord n'utilise pas non plus Ireland's Call. En fait, contrairement à l'Écosse et au Pays de Galles, cette équipe n'a pas d'hymne sportif spécifique et utilise God Save the King comme hymne.

