Malgré l'atmosphère exceptionnelle qui a entouré les premiers matches d'Andoni Iraola sur la pelouse d'Anfield, les choses ne se sont pas déroulées comme l'espérait le technicien espagnol, Liverpool ayant gâché son avance de deux buts pour la deuxième rencontre consécutive, avant de s'incliner face à Monaco lors d'une confrontation qui a révélé plusieurs points d'interrogation nécessitant des réponses avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Les supporters de Liverpool se sont massés dans les rues entourant le stade d'Anfield pour accueillir Iraola et son équipe lors du premier match disputé par le technicien à domicile, dans un stade comble et avec un immense enthousiasme, marquant le début d'une nouvelle ère sous la direction du nouveau manager.

Mais l'enthousiasme du public ne s'est pas totalement traduit sur le terrain, Liverpool ayant reproduit le scénario de son match précédent face à Leeds, en gaspillant son avance de deux buts, même si cela s'est produit après qu'Iraola a effectué une série de changements, ce qui a mis en évidence un problème clair lié à la profondeur de l'effectif et à la qualité des remplaçants.

Iraola : nous ne pouvons pas maintenir le niveau que nous souhaitons

Iraola a déclaré, dans des propos tenus à la chaîne du club « LFC TV » et rapportés par « BBC Sport » à l'issue du match : « C'était tout à fait similaire au match que nous avons disputé contre Leeds. »

Et d'ajouter : « Nous avons livré une bonne première mi-temps, en particulier lors des trente premières minutes. Pour l'instant, nous n'avons peut-être pas plus que cela en termes de niveaux requis pour évoluer de cette manière. Ils ont mérité de renverser le score en leur faveur. »

Il a poursuivi : « Nous avons remporté nos deux premiers matches de préparation de la saison, mais nous n'avons pas réussi à maintenir le niveau requis tout au long des deux dernières rencontres. Dès que nous avons effectué quelques changements, la fatigue a commencé à se manifester chez les joueurs, et nous n'avons plus été capables de conserver ce niveau. »

Le manager de Liverpool a conclu ses propos en déclarant : « Par conséquent, il nous reste encore du travail à accomplir. »

Une crise en charnière centrale avant le début du championnat

Il reste à Iraola deux matches de préparation pour la saison, à savoir deux confrontations consécutives face à Côme le 16 août, avant que Liverpool n'entame son parcours en Premier League.

À l'approche du coup d'envoi du parcours de l'équipe dans la compétition, avec une confrontation face à Newcastle dans deux semaines, la question la plus importante concerne toujours l'identité du joueur qui occupera le poste de défenseur central aux côtés du capitaine Virgil van Dijk.

Van Dijk a fait son retour lors de la confrontation face à Monaco, aux côtés d'Alisson Becker et de Cody Gakpo, après une longue période de repos qui a suivi sa participation à la Coupe du monde.

Van Dijk a débuté le match aux côtés du jeune défenseur Ivani Ndoye, âgé de 18 ans, qui semble être un talent extrêmement prometteur, mais qui pourrait être contraint de partir en prêt au cours de la saison actuelle en raison de problèmes liés à son permis de travail.

Il était notable que Liverpool a terminé le match avec Luke Chambers et Wataru Endo en charnière centrale, ce qui reflète l'ampleur du besoin de renforcer ce poste avant le début de la saison.

Araújo se rapproche, Jaquet attend son retour

Dans le même temps, Ronald Araújo, âgé de 27 ans, a passé sa visite médicale dimanche, faisant se rapprocher de leur conclusion les démarches de son transfert à Liverpool sous la forme d'un prêt d'une saison en provenance de Barcelone, avec une option d'achat d'environ 47,2 millions de livres sterling.

Quant à Jérémy Jacquet, âgé de 21 ans, il n'a pas encore participé aux entraînements complets depuis son transfert à Liverpool en provenance de Rennes.

Jacquet avait subi une blessure à l'épaule au mois de février dernier, et a également souffert récemment d'un léger problème au genou, mais Liverpool est optimiste quant à sa capacité à participer au prochain match face à Côme en fin de semaine.

Iraola a déclaré au sujet de l'état du joueur : « Nous avions des doutes concernant la titularisation de Jérémy Jacquet. Nous avons décidé de ne pas l'aligner, mais il sera prêt pour le prochain match. Cela prend un peu plus de temps que ce que nous escomptions. »

Dans son message adressé aux supporters de Liverpool via le programme du match, Iraola a évoqué son désir de bâtir une équipe à laquelle les supporters se sentent réellement attachés, et dont ils sont fiers de ce qu'elle produit sur le terrain, soulignant que la confrontation amicale face à Monaco représente une étape importante dans cette voie.

Mais la défaite a en même temps révélé certains aspects qui nécessitent encore du travail, notamment au vu de l'incapacité de l'équipe à maintenir son niveau lorsque les changements commencent à affecter la cohésion de l'effectif.

Wirtz et Isak, le point lumineux au milieu de la défaite

Malgré la défaite face à Monaco, la prestation du duo Florian Wirtz et Alexander Isak a offert à Iraola et aux supporters de Liverpool une raison claire d'être optimistes avant la nouvelle saison.

Les deux joueurs joueront un rôle central dans le projet de l'équipe, d'autant que le coût de leur recrutement conjoint s'est élevé à 225 millions de livres sterling l'été dernier.

Le duo a affiché une entente remarquable durant le match, Wirtz évoluant derrière Isak au poste de meneur de jeu « numéro 10 », tandis que l'attaquant suédois a réussi à inscrire le premier but d'une superbe touche du pied droit.

Wirtz a été le meilleur joueur de Liverpool sur le terrain, et après avoir marqué lors du match précédent face à Leeds à Chicago, il a semblé inscrire également le deuxième but face à Monaco, mais l'identité de l'auteur de la dernière touche est restée floue.

Isak a déclaré aux journalistes à l'issue du match, dans des propos tenus à la chaîne du club « LFC TV » : « Je crois que nous nous sommes accordés à dire que Flo [Florian Wirtz] et moi avons tous les deux touché le ballon, mais honnêtement, je ne sais pas lequel de nous deux a effectué la première ou la dernière touche. »

Cette action révèle l'entente qui existe entre les deux hommes, laquelle pourrait constituer l'une des armes les plus redoutables de Liverpool la saison prochaine, surtout si Iraola parvient à bâtir un système offensif tirant parti de leurs qualités de manière optimale.

Interrogé sur le plaisir qu'il prend à travailler sous la direction d'Iraola, Isak a exprimé sa satisfaction quant à l'ambiance au sein de l'équipe, affirmant que les joueurs travaillent dur afin d'atteindre la meilleure forme possible avant le coup d'envoi de la saison.

L'attaquant suédois a déclaré : « C'est vraiment formidable. Je sens que le moral au sein du groupe est excellent, et nous travaillons tous dur pour que les choses réussissent. Nous veillerons pleinement à être fin prêts au coup d'envoi de la saison. »