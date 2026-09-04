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Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Iraola écarte deux joueurs de Liverpool de sa liste européenne

Ligue des Champions
Liverpool
A. Iraola
F. Chiesa
W. Endo
Angleterre

Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, a écarté son joueur italien Federico Chiesa de la liste de l'équipe en Ligue des champions.

La chaîne ESPN a rapporté que Chiesa rejoint Wataru Endo parmi les joueurs que le technicien espagnol a écartés de la liste européenne.

Liverpool a confirmé sa liste avant le début de son parcours européen face à l'Atlético Madrid, sur la pelouse d'Anfield, mercredi prochain.

Chiesa souffre actuellement d'une blessure musculaire, même s'il ne devrait pas s'éloigner des terrains pour une longue période. Quant à Endo, il n'a disputé que 8 matches en Premier League la saison dernière, dont 7 débutés sur le banc des remplaçants, et n'a pris part qu'à une seule rencontre lors du parcours de Liverpool en Ligue des champions.

En revanche, Liverpool a inscrit la nouvelle recrue Victor Muñoz, aux côtés de Conor Bradley, qui poursuit son programme de rééducation après une blessure au genou contractée en février dernier.

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Giovanni Leoni, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur en septembre dernier, a également été inscrit sur la liste européenne.

Hugo Ekitiké figure lui aussi sur la liste, bien que le joueur français soit actuellement absent pour cause de blessure.

Comme prévu, Bradley Barcola apparaît sur la liste européenne de Liverpool, après son transfert du Paris Saint-Germain, dans le cadre d'une opération dont la valeur pourrait atteindre 123 millions de livres sterling.

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