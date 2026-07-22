Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, a reconnu que son équipe avait encore besoin de conclure de nouvelles recrues durant le mercato estival en cours, soulignant l'existence de postes à renforcer, en raison du départ de plusieurs éléments essentiels et des blessures d'autres joueurs.

L'agence « Reuters » a mis en avant que Liverpool s'est jusqu'à présent attaché les services de Jeremie Frimpong et de Milos Kerkez, mais a perdu Mohamed Salah, Andy Robertson et Ibrahima Konaté, tandis que Hugo Ekitike, Conor Bradley et Giovanni Leoni sont absents en raison de blessures.

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L'entraîneur espagnol a déclaré à la presse à Chicago, aux États-Unis : « Il est difficile de déterminer précisément tous les besoins de l'équipe alors que le marché des transferts est encore ouvert, car il faut toujours rester ouvert aux opportunités susceptibles de contribuer à améliorer l'effectif. »

Il a ajouté : « Il y a des postes précis dont nous savons qu'ils ont besoin d'être renforcés. Par exemple, nous avons assurément besoin de recruter un ailier. »

Il a poursuivi : « Sur d'autres postes, nous devons évaluer les options disponibles sur le marché, le coût des transferts, ainsi que le niveau des joueurs dont nous disposons déjà. Certains postes semblent complexes, car nous avons des joueurs blessés en qui nous avons confiance, mais la situation reste loin d'être idéale. »

L'élément d'expérience

Le départ de Mohamed Salah, d'Ibrahima Konaté et d'Andy Robertson a entraîné un recul de l'expérience au sein de l'effectif de Liverpool, alors que l'incertitude entoure toujours l'avenir du gardien brésilien Alisson Becker.

Iraola a insisté sur l'importance du maintien d'Alisson, déclarant : « Je pense qu'il sera un élément extrêmement important pour aider les nouveaux joueurs à s'adapter, qu'il s'agisse de joueurs d'expérience ou de jeunes éléments. »

Il a ajouté : « Nous avons besoin de modèles au sein du vestiaire, comme Virgil van Dijk, Alisson et Joe Gomez, des joueurs qui ont passé de longues années au club. Et je suis convaincu que nous obtiendrons ce type de soutien. »

Liverpool entame sa préparation pour la nouvelle saison en affrontant Sunderland à Nashville, samedi prochain, avant de disputer d'autres matchs amicaux face à Wrexham, Leeds United, Monaco et Côme.

L'équipe ouvre son parcours en Premier League anglaise en affrontant Newcastle United à l'extérieur, le 23 août prochain.