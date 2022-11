Iran - Etats-Unis 0-1, les USA remportent le choc

L'Iran défiairt les Etats-Unis dans un match sous tension de ce Mondial 2022, ce mardi soir.

Entre l'Iran et les Etats-Unis c'est toujours tendu. Mais la politique n'était pas le seul élément intéressant de cette rencontre. Il y avait aussi et surtout, un enjeu sportif et comptable.

Deuxième de ce groupe B, la Team Melli pouvait se qualifier pour les 8es de finale en cas de victoire, ou de match nul si le pays de Galles ne battait pas l'Angleterre dans le même temps. Les États-Unis, eux, devaient gagner pour franchir ce premier tour.

Alors que Weah était remuant en début de première période, c'est Pulici qui ouvrait le score pour la Team USA à la demi-heure de jeu. Le joueur de Chelsea, annoncé partant à Manchester United en janvier, marquait du droit après avoir été servi sur la droite de la surface par une transversale de McKennie.

Peu avant le repos, Hosseini interceptait sur le fil une tentative de Sargent sur un ballon de Weah. Mais le score était de 1-0 à la pause et au repos, Les États-Unis, appliqués, étaient virtuellement qualifiés.

Au retour des vestiaires, Ghoddos sonnait la révolte. Sur un centre venu de la droite, son coup de crâne en déséquilibre passait au-dessus.

Le même Ghoddos frôlait la lucarne d'une frappe enroulée au second poteau peu après l'heure de jeu. L'Iran poussait et obtenait une grosse opportunité en fin de rencontre sur un coup franc pour l'Iran où la tête de Pouraliganji passait de peu à côté.

Le match s'achevait néanmoins sur ce score de 1-0 en faveur des Etats-Unis.