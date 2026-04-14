IPL 2026 : dates, horaires, joueurs phares, chaînes TV et liens de streaming, et plus encore

L'IPL (Indian Premier League) ne cesse de grandir et de se perfectionner chaque année, et les fans de cricket du monde entier comptent déjà les jours qui les séparent de l'édition 2026. La 19^e édition de l'IPL se tiendra du 28 mars au 31 mai 2026, et s'annonce d'ores et déjà comme la plus grande saison de l'histoire de la ligue.

Champions en titre après leur premier sacre en 2025, les Royal Challengers Bengaluru (RCB) ouvriront la compétition face aux Sunrisers Hyderabad au stade M. Chinnaswamy.

La saison 2026 adopte un format élargi de 84 matchs — contre 74 habituellement —, avec une phase de double tour à la ronde suivie des séries éliminatoires standard. En raison des élections législatives, le BCCI a publié le calendrier par étapes : la seconde moitié (50 matchs) se déroulera sur 12 sites à partir de la mi-avril.

Depuis son lancement en 2008, l’IPL a considérablement évolué et son succès a inspiré la création de nombreuses autres ligues de cricket dans le monde. Malgré la multiplication des compétitions T20, l’IPL demeure la référence mondiale des franchises T20, avec une valeur de marque estimée à 12 milliards de dollars.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles sur la saison 2026 de l’IPL : dates, lieux des prochains matchs et modalités pour suivre chaque rencontre en direct.

Quand la saison 2026 de l'IPL commence-t-elle ?

Initialement programmé le 26 mars, le coup d’envoi a été repoussé de deux jours par le BCCI, au 28 mars, afin de laisser un intervalle plus confortable après la finale de la Coupe du monde masculine de T20 2026 (disputée le 8 mars).

Où se dérouleront les matchs de l’IPL 2026 ?

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Les rencontres se tiendront dans plusieurs stades traditionnels et secondaires, afin d’accueillir un calendrier record de 84 matchs. Pour éviter les élections législatives prévues au Tamil Nadu, au Bengale occidental et en Assam, la BCCI a choisi d’utiliser 18 stades différents, un nombre inédit pour le tournoi. Voici la liste complète des stades :

Bengaluru (stade M. Chinnaswamy) : hôte de la cérémonie d’ouverture , des cinq matchs à domicile du RCB, de la demi-finale 1 et de la grande finale le 31 mai.

hôte de la , des cinq matchs à domicile du RCB, et de la le 31 mai. Naya Raipur (stade Shaheed Veer Narayan Singh) : terrain de repli du RCB

terrain de repli du RCB Ahmedabad (stade Narendra Modi) : antre des Gujarat Titans et candidat probable à plusieurs rencontres à élimination directe.

antre des Gujarat Titans et candidat probable à plusieurs rencontres à élimination directe. Mumbai : stade Wankhede (Mumbai Indians)

stade Wankhede (Mumbai Indians) Chennai : stade MA Chidambaram (Chennai Super Kings)

stade MA Chidambaram (Chennai Super Kings) Hyderabad : stade international Rajiv Gandhi (Sunrisers Hyderabad)

stade international Rajiv Gandhi (Sunrisers Hyderabad) Delhi : stade Arun Jaitley (Delhi Capitals)

stade Arun Jaitley (Delhi Capitals) Kolkata : Eden Gardens (Kolkata Knight Riders)

Eden Gardens (Kolkata Knight Riders) Lucknow : stade BRSABV Ekana (Lucknow Super Giants)

stade BRSABV Ekana (Lucknow Super Giants) Mohali/Mullanpur : Stade PCA (Punjab Kings)

Stade PCA (Punjab Kings) Jaipur : Stade Sawai Mansingh (Rajasthan Royals)

Qui sont les joueurs clés de l’IPL 2026 ?

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La saison 2026 de l’IPL s’annonce comme une année de transition. Avec plusieurs légendes qui endossent de nouveaux rôles et une mini-vente aux enchères record à Abu Dhabi, voici les joueurs clés qui devraient marquer le tournoi :

Cameron Green (KKR) : Le polyvalent Australien est devenu le joueur étranger le plus cher de l’histoire de l’IPL, le KKR ayant déboursé la somme record de 252 millions de roupies pour s’attacher ses services. Il est attendu qu’il prenne la relève d’Andre Russell, désormais passé sur le banc comme entraîneur.

Matheesha Pathirana (KKR) : Après une libération surprise par le CSK, le Sri-Lankais surnommé « Baby Malinga » a été enrôlé par le KKR pour 180 millions de roupies, formant avec Green une paire de lanceurs potentiellement redoutable.

Prashant Veer et Kartik Sharma (CSK) : La franchise jaune a misé sur la jeunesse en faisant de ce duo les joueurs non capés les plus chers de l’histoire, à 142 millions de roupies chacun. Veer est présenté comme le successeur tactique de Ravindra Jadeja.

Sanju Samson (CSK) : Après avoir longtemps incarné les Royals, il pose ses valises à Chennai. Si Ruturaj Gaikwad conserve le brassard, Samson devient la pièce maîtresse de l’ère post-Dhoni au cœur de la ligne de frappe.

Ravindra Jadeja (RR) : De retour là où tout a commencé en 2008, Jadeja devrait prendre la tête d’une jeune équipe du Rajasthan, apportant son sang-froid de vétéran à un effectif comptant des stars comme Yashasvi Jaiswal.

Mohammed Shami (LSG) : Arrivé de SRH via un transfert, Shami mènera l’attaque rapide de Lucknow aux côtés du fulgurant (mais sujet aux blessures) Mayank Yadav.

Le calendrier de l’IPL 2026 sera communiqué ultérieurement.

Date Programme 18 avril Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals 18 avril Sunrisers Hyderabad affronte Chennai Super Kings 19 avril Kolkata Knight Riders affrontent les Rajasthan Royals. 19 avril Punjab Kings face Lucknow Super Giants 20 avril Gujarat Titans affrontent les Mumbai Indians 21 avril Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals 22 avril Lucknow Super Giants – Rajasthan Royals 23 avril Mumbai Indians – Chennai Super Kings 24 avril Royal Challengers Bengaluru – Gujarat Titans 25 avril Delhi Capitals – Punjab Kings 26 avril Rajasthan Royals – Sunrisers Hyderabad 27 avril Chennai Super Kings – Gujarat Titans 28 avril Lucknow Super Giants – Kolkata Knight Riders 29 avril Delhi Capitals – Royal Challengers Bengaluru 30 avril Punjab Kings – Rajasthan Royals 1er mai Mumbai Indians face Sunrisers Hyderabad 2 mai Gujarat Titans affrontent les Royal Challengers Bangalore 3 mai Rajasthan Royals face Delhi Capitals 3 mai Chennai Super Kings – Mumbai Indians 4 mai Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

🇬🇧 Comment regarder l’IPL 2026 au Royaume-Uni

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29,99 $ par mois Diffusions simultanées : 1 écran à la fois

1 écran à la fois Qualité vidéo : haute définition (jusqu’à 1080p)

haute définition (jusqu’à 1080p) Principales fonctionnalités : accès complet à plus de 50 sports, SplitView (suivez plusieurs matchs en simultané sur une même écran), sans engagement.

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45,99 $ par mois Diffusions simultanées : jusqu’à 2 écrans en parallèle

jusqu’à 2 écrans en parallèle Qualité vidéo : 4K Ultra HD (sur certains contenus et appareils compatibles)

(sur certains contenus et appareils compatibles) Points forts : l’intégralité des avantages de l’offre Standard, renforcée par la 4K et un flux supplémentaire.

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Pays Réseau/Streaming 🇿🇦 Afrique du Sud SuperSport 🇦🇺 Australie : Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canada Willow TV, YuppTV, Fubo 🌎 Caraïbes et Amérique latine Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 France YuppTV 🇮🇳 Inde JioCinema et Disney+ Hotstar 🌍 Moyen-Orient Noon

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