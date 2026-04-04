Inzagi : « Notre collaboration a été fructueuse... mais Al-Hilal est en difficulté ! »

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur du club Al-Hilal, a fait des déclarations fracassantes après le match nul (2-2) de son équipe face à Al-Taawoun, lors de la rencontre qui les a opposés dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen, dévoilant les coulisses et les raisons de ce résultat qui a suscité une vive polémique parmi les supporters.

Grâce à ce match nul, Al-Hilal porte son total à 65 points, à égalité avec Al-Ahli, troisième, et à 5 points du leader Al-Nassr, à 7 journées de la fin.

« Al-Taawoun méritait de perdre, car Al-Hilal était la meilleure équipe. Nous nous sommes créé de nombreuses occasions que nous n’avons pas su exploiter de manière optimale », a déclaré Inzaghi lors de la conférence de presse d’après-match.

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Il a ajouté : « Nous sommes conscients d’avoir perdu des points à cause d’erreurs que nous nous efforçons de corriger, et nous devons redoubler d’efforts pour rester dans la course. »

Quant à la raison des matchs nuls et des difficultés persistantes du Hilal, Inzaghi a déclaré : « Nous avons essayé de bien démarrer la saison, mais il y a eu quelques interruptions qui n’ont pas favorisé le rythme. De plus, nous avons perdu plusieurs joueurs lors des derniers matchs à cause de blessures, ce qui a entraîné une baisse des résultats. »

Il a conclu : « Nous souffrons d’un manque d’effectif important, et le match contre Al-Taawoun était une situation d’urgence avec l’absence de 9 joueurs, mais ceux qui ont participé à la rencontre ont donné tout ce qu’ils avaient. »