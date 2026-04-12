L'entraîneur italien de Al-Hilal, Simone Inzaghi, a tenu une conférence de presse à la veille du huitième de finale de la Ligue des champions de l'Asie face au club qatari Al-Sadd.

Inzaghi a déclaré : « Demain, c'est un match important et difficile. Je connais bien Al-Sadd et leur entraîneur. Ils ont une équipe solide et bien organisée, et nous devons aborder cette rencontre avec une grande concentration du début à la fin. »

Interrogé sur les blessures, il a ajouté : « Je ne souhaite pas entrer dans les détails, mais Keno et Malcom ont subi des contusions inattendues, sans rapport avec la fatigue. Nous avons toutefois des joueurs prêts à un haut niveau pour pallier toute absence. »

Lire les détails... Mendy : « Le sacre du Maroc est venu de nulle part... et nous pensions que cette décision était un "poisson d'avril" ».

Il a ajouté : « C’est une seule rencontre, sans place pour l’erreur. Il faudra donc être à notre meilleur niveau de concentration, car la chance joue souvent un rôle clé dans ce type de confrontations décisives. »

Interrogé sur sa confrontation avec Roberto Mancini, le mentor d’Al-Sadd, il a répondu : « C’est d’abord un ami, ensuite un entraîneur. J’ai déjà travaillé avec lui et je le respecte énormément. Il réalise un excellent travail à Al-Sadd, mais sur le terrain, chacun de nous viendra pour gagner. »

Il a conclu : « Al-Sadd est une équipe solide qui mérite le respect. Les matchs à élimination directe sont complètement différents de la phase de groupes, c’est pourquoi nous devons être prêts à tout. »