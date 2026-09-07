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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Inzaghi ne perd pas de temps : Martinelli en fer de lance d'Al-Hilal face à Neom

Al Hilal vs Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Saudi Pro League
S. Inzaghi
G. Martinelli
Arabie saoudite
Italie
Brésil

La star du leader apparaît d'entrée

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, ne perd pas de temps pour intégrer ses nouvelles recrues dans son onze, puisqu'il a décidé de titulariser le Brésilien Gabriel Martinelli face à Neom, lors de la rencontre qui oppose les deux équipes ce lundi soir, dans le cadre de la sixième journée du championnat Roshn Saudi League.

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Martinelli avait rejoint Al-Hilal il y a quelques jours en provenance d'Arsenal, avant de disputer sa première apparition sous le maillot du Zaïm lors de la dernière journée face à Al-Shabab, lorsqu'il était entré en cours de jeu dans la rencontre remportée par Al-Hilal sur le score de deux buts à zéro.

Après cette première apparition depuis le banc, Inzaghi a décidé d'offrir à l'ailier brésilien l'occasion de débuter la rencontre face à Neom, une décision qui reflète la volonté du technicien italien de tirer rapidement profit de ses qualités offensives, d'autant que l'équipe dispose d'un solide groupe de nouveaux éléments.

Martinelli mène l'attaque d'Al-Hilal

Martinelli figure dans la ligne d'attaque d'Al-Hilal aux côtés du Néerlandais Crysencio Summerville et de l'Anglais Ollie Watkins, formant ainsi le trio qui constitue la force offensive du Zaïm face à Neom.

Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Neom SC crest
Neom SC
NEO

Al-Hilal cherche à poursuivre son départ parfait en Roshn League, après avoir remporté ses cinq premiers matchs et engrangé le score maximal avec un total de 15 points, avant d'affronter Neom lors de la sixième journée.

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La composition d'Al-Hilal face à Neom

Gardien de but : Yassine Bounou.

Ligne défensive : Kalidou Koulibaly, Hassan Tambakti, Mohammed Mahzari, Moteb Al-Harbi.

Milieu de terrain : Mohammed Kanno, Rúben Neves, Sergej Milinković-Savić.

Ligne d'attaque : Gabriel Martinelli, Crysencio Summerville, Ollie Watkins.

La rencontre face à Neom revêt une importance particulière pour Martinelli, qui dispute son premier test au sein du onze de départ d'Al-Hilal, après s'être contenté d'une apparition en tant que remplaçant lors de ses débuts avec l'équipe face à Al-Shabab.

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