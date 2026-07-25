José Mourinho, le nouvel entraîneur du Real Madrid, a clarifié sa position quant à un éventuel départ de sa star brésilienne Vinicius Junior vers Arsenal.

Le nom de Vinicius a récemment été associé à un transfert au club londonien, après l'échec du Real Madrid jusqu'à présent à prolonger le contrat du joueur, qui expire l'été prochain.

Selon le site The Telegraph, Mourinho s'oppose au départ de Vinicius, et il a informé la direction du club qu'il souhaitait conserver toutes ses grandes stars.

D'après les révélations du journal « The Athletic », l'intérêt d'Arsenal pour le recrutement de la star de la Seleção est bel et bien réel. Cependant, des sources ont indiqué que Mourinho a fait comprendre à la direction du Real Madrid qu'il voulait que tous ses éléments essentiels restent à l'écart de toute discussion relative à une vente.

Mourinho tient à la présence de Vinicius, Kylian Mbappé et Jude Bellingham au sein de son effectif pour la nouvelle saison.

Bien que l'intérêt d'Arsenal pour Vinicius en soit encore à ses débuts, il reflète l'ampleur de l'évolution qu'a connue le club au cours des dernières années.

En effet, après avoir été sacré champion de Premier League et avoir atteint la finale de la Ligue des champions, Arsenal est désormais en mesure d'entrer dans la course au recrutement de l'élite des joueurs, une situation totalement différente de celle qui prévalait à l'arrivée d'Arteta au club.

« Telegraph Sport » a révélé que Mourinho s'oppose clairement à cette transaction, et que le salaire du joueur, qui s'élève à environ 400 000 livres sterling par semaine, constituerait une pression considérable sur le budget d'Arsenal, puisqu'il deviendrait le mieux payé de l'équipe, et ce avant même d'évoquer le montant de la transaction elle-même.