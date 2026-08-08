José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a tranché sur l'avenir de son jeune joueur Thiago Pitarch, notamment après l'intérêt manifesté par Fulham pour le recruter.

Selon le journal "AS", Pitarch ne quittera pas le Real Madrid et sera un joueur supplémentaire sous la direction de Mourinho.

Mourinho a demandé que Pitarch ne parte pas et comptera sur lui dès qu'il se sera remis de sa blessure ; il n'a pas l'intention de le renvoyer vers l'équipe de la Castilla.

Indépendamment du fait qu'il possède une licence avec la Castilla, Pitarch sera traité comme un joueur de l'équipe première.

Mourinho a préféré conserver Pitarch, malgré l'arrivée d'offres alléchantes pour le joueur, la plus notable étant celle de Fulham, entraîné par Álvaro Arbeloa.

Pitarch est revenu, après avoir été sacré champion avec la sélection d'Espagne des moins de 19 ans, avec une seule idée en tête : se battre et arracher sa place au sein du club merengue.

C'est ainsi qu'il a entamé la préparation de la nouvelle saison, mais le contretemps que représente la blessure a barré sa route, sans toutefois que ce coup ne compromette son avenir.

Pitarch devra livrer bataille au milieu de terrain, où Mourinho estime qu'il a une place appropriée.

La concurrence sera extrêmement rude, car dans le système en 4-2-3-1 sur lequel l'entraîneur portugais s'appuie constamment, il y a une place pour Tchouaméni, Valverde, Camavinga et Bernardo Silva dans le duo de la sentinelle, et il y aura aussi une place pour Thiago Pitarch.