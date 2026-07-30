« Interdiction de stade à l’échelle nationale pour le patron de la FIFA Gianni Infantino »

Le politicien allemand Sascha Binder a appelé la Fédération allemande de football (DFB) à imposer à Gianni Infantino, président de la FIFA, une interdiction de stade à l’échelle nationale. Par cette mesure remarquable, le social-démocrate veut envoyer un signal fort contre les projets controversés du patron de la FIFA.

L’élément déclencheur est l’intention de la FIFA de loger les droits commerciaux, entre autres, de la Coupe du monde et de la Coupe du monde des clubs dans une nouvelle entreprise. Dans cette entreprise, des investisseurs privés pourraient également acquérir des parts, un projet révélé cette semaine et qui a immédiatement suscité de nombreuses critiques.

Non seulement l’UEFA s’est vivement opposée à cette proposition, mais plusieurs fédérations nationales ont aussi fait connaître leurs objections. Entre-temps, le débat a également atteint l’arène politique.

Binder, député du SPD, envoie une lettre à la DFB dans laquelle il appelle à une action ferme contre Infantino. La lettre est en possession du quotidien allemand BILD.

« Le dernier point bas d’une série d’erreurs et de décisions fatales est la proposition d’Infantino de vendre les droits commerciaux de la Coupe du monde à des investisseurs. Afin d’envoyer un message symbolique, je vous demande d’instaurer une interdiction de stade à l’échelle nationale pour Gianni Infantino dans tous les clubs allemands de football. Cela montrerait clairement que les clubs et la DFB ne laissent plus le football être ruiné par des personnes sans le moindre intérêt pour ce sport, mais uniquement guidées par d’autres intérêts », écrit Binder.

Par cet appel, le politicien allemand veut faire comprendre que, selon lui, le football doit être protégé contre une commercialisation accrue. Il estime que la DFB et les clubs allemands doivent envoyer ensemble un signal fort à la FIFA.

Pour l’instant, on ne sait pas si la Fédération allemande de football est prête à donner suite à cette demande. La DFB ne s’est pas encore exprimée publiquement au sujet de la lettre de Binder.

Infantino a réagi publiquement pour la première fois mercredi à la polémique née autour de son projet. Dans une vidéo enregistrée par lui, le président de la FIFA a souligné que, selon lui, il n’est pas question d’un changement de cap obligatoire. « FIFA Forward Enterprise est en réalité une proposition, une offre », a déclaré Infantino.

« Cela fait partie d’un processus démocratique », a poursuivi le patron de la FIFA. « C’est avant tout une opportunité, pas une obligation. Nous considérons qu’il est de notre responsabilité de faire cette proposition et nous sommes heureux d’en discuter avec tout le monde. »



