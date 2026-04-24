Interdiction de contact pour Luciano Valente : « Je ne peux pas m’exprimer pour le moment. »

À la veille de la rencontre face à Feyenoord, Dick Lukkien a pris une décision surprenante. Le technicien du FC Groningen entend éviter à tout prix une nouvelle fuite d’informations sensibles. Il a donc demandé à ses joueurs de ne pas entrer en contact avec Luciano Valente.

Le milieu de terrain de Feyenoord a déjà porté les couleurs de Groningen et connaît donc parfaitement l’intérieur du club. Ce lien avait déjà causé des fuites préjudiciables aux Nordistes plus tôt dans la saison. Lukkien entend éviter toute répétition de ce scénario.

Samedi, Valente retrouvera son ancien club pour la deuxième fois ; plus tôt cette saison, le Feyenoord s’était déjà imposé 0-1 à l’Euroborg, une défaite encore vive dans la mémoire de Lukkien.

L’entraîneur évoque avec un clin d’œil son « interdiction de contact ». « J’ai interdit à mes joueurs d’entrer en contact avec lui », déclare-t-il. « Ce n’est pas du silence radio, mais c’est toujours agréable d’avoir un plan qui ne fuite pas. »

Selon Lukkien, la dernière rencontre s’est mal passée : l’entraîneur affirme que Valente a alors habilement utilisé ses relations au sein du club nordiste pour transmettre des informations précieuses à Feyenoord.

« La dernière fois, Luciano a créé un véritable écran de fumée », se souvient Lukkien. Le milieu de terrain aurait laissé entendre qu’il ne jouerait pas, tout en recueillant des informations. Un coup de maître.

« Il a réussi à obtenir toutes sortes d’informations sur notre façon de jouer », regrette Lukkien. « Ce n’était pas très malin. »

À l’approche du match à Rotterdam, Lukkien espère que ses joueurs ont tiré les enseignements de cette expérience. « J’espère que les garçons ont mieux géré la situation cette fois-ci. »