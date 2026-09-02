Inter se dirige vers une solution interne pour remplacer Ausilio : Baccin est prêt





Après 28 ans, les chemins de Piero Ausilio et de l'Inter se séparent. Les négociations de prolongation menées ces derniers mois n’ont pas abouti à un renouvellement, si bien que le dirigeant a informé le club que les conditions n’étaient pas réunies pour poursuivre : le directeur sportif est sous contrat jusqu’en 2027, mais l’hypothèse d’une séparation à l’amiable prend forme, avec un remplaçant qui serait déjà présent en interne.





SOLUTION INTERNE - Selon nos informations, le club peut opter pour une solution interne et le successeur naturel d’Ausilio est Dario Baccin, bras droit d’Ausilio pendant des années. La piste Baccin est concrète, dans l’attente de décisions officielles de la part du club.





PAS D’ACCORD - L’Inter avait offert à Ausilio une année supplémentaire, jusqu’en 2028. Les contrats des dirigeants du club portaient en revanche sur des cycles de trois ans, afin d’avoir une possibilité de planification. Aucun accord n’a été trouvé, davantage sur ce point que sur la question économique,