Serie A - Journée 1 22 août 2026 - 12:30 Giuseppe Meazza

Inter - Monza débute le 22 août 2026 à 12 h 30 EST et à 17 h 30 GMT.

Inter - Monza, alors que la Serie A 2026-2027 se met en route

L’Inter lance la défense de son titre en Serie A à San Siro contre le promu Monza, dont le dernier passage dans l’élite s’était terminé par une défaite dans cette enceinte emblématique.

L’Inter a décroché avec autorité son 21e titre de champion d’Italie la saison dernière avec 11 points d’avance, en marquant le plus de buts (89) et en encaissant le quatrième plus petit total, à égalité, de buts (35). Pour sa première saison à la tête de l’équipe, l’entraîneur Cristian Chivu est devenu seulement le cinquième coach à remporter le Scudetto dès sa première année au club. Les Nerazzurri n’ont plus remporté deux titres de suite en championnat depuis 2009-2010. Denzel Dumfries est un départ notable, tandis que le duo défensif anglais John Stones et Djed Spence est arrivé pour renforcer l’arrière-garde.

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Monza a retrouvé l’élite après un an d’absence via les barrages d’accession de Serie B, en faisant match nul 2-2 au score cumulé en finale, avant d’obtenir la montée grâce à sa position au classement. Le nouvel entraîneur Ivan Jurić a supervisé une victoire 2-0 contre Avellino, pensionnaire d’une division inférieure, vendredi dernier pour poursuivre l’aventure en Coupe d’Italie, mais le début de saison de Monza en Serie A ne pouvait pas être plus compliqué avec un déplacement chez le champion en titre. Son match le plus récent dans l’élite s’était disputé à San Siro, avec une défaite 2-0 contre Milan. Les Biancorossi avaient terminé bons derniers du classement 2024-2025 avec 18 points. Une amélioration est impérative s’ils veulent cette fois se maintenir.

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Statistiques clés et nouvelles des blessés

L’Inter n’a pas de souci majeur lié aux blessures, tandis que Matteo Pessina sera indisponible pour Monza pendant au moins quatre mois en raison d’un problème au genou.

Monza a marqué au moins deux buts lors de six de ses huit derniers matches compétitifs à l’extérieur.

Lautaro Martinez n’a pas marqué lors de ses deux dernières apparitions en face-à-face, mais avait inscrit cinq buts en quatre matches auparavant contre Monza.

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Nouvelles des équipes et effectifs

L’Inter aborde ce match d’ouverture sans Henrikh Mkhitaryan, suspendu. Cristian Chivu n’a pas encore de composition probable confirmée à ce stade, et aucune absence sur blessure n’a été répertoriée. D’autres mises à jour concernant l’effectif seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Monza n’a ni suspension ni blessure répertoriée dans les données disponibles. Ivan Juric dispose d’un effectif au complet avant le retour de son équipe en Serie A, même si une composition confirmée n’a pas encore été publiée.

Forme

Les cinq derniers résultats de l’Inter couvrent à la fois la pré-saison et les dernières semaines de la campagne précédente. Le club a enregistré trois victoires, un match nul et un match nul sur cette série, avec neuf buts marqués et sept encaissés. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 2-1 contre la Juventus en pré-saison, et l’équipe a également fait match nul 1-1 avec l’AC Milan avant de battre Manchester City. Son dernier résultat en compétition officielle a été un nul 3-3 contre Bologne en Serie A au mois de mai.

Les cinq derniers matches de Monza racontent une histoire plus contrastée. Le club compte deux victoires, deux matches nuls et une défaite, avec dix buts marqués et dix encaissés. Son match le plus récent s’est terminé sur un 3-3 contre Calcio Padova en amical, et l’équipe a signé son meilleur résultat de pré-saison avec une victoire 4-2 contre Milan Futuro. Sa dernière sortie en compétition remonte à mai, avec une défaite 2-0 contre Catanzaro en Serie B.

Historique des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu lors d’un amical de pré-saison en août 2025, lorsque le match s’est terminé sur le score de 2-2 avec Monza comme équipe recevante nominale. Avant cela, l’Inter avait battu Monza 3-2 lors d’un match de Serie A au Giuseppe Meazza en mars 2025. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, l’Inter en a remporté deux, Monza aucune, et deux matches se sont soldés par un nul, les deux équipes ayant également partagé un nul 1-1 en Serie A en septembre 2024.