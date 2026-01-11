Inter Milan - Naples : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est l'heure de vérité pour la Serie A. Ce dimanche soir (20h45) au stade Giuseppe Meazza, l'Inter Milan, leader souverain avec six victoires consécutives, reçoit Naples, troisième à quatre points. L'enjeu est colossal : une victoire des Nerazzurri creuserait un écart peut-être décisif, repoussant les Partenopei à sept longueurs. Mais Cristian Chivu, l'élève qui défie son maître Antonio Conte, sait que son équipe a une faiblesse : elle n'a gagné aucun de ses chocs directs cette saison (contre Milan, la Juve ou Naples à l'aller). "C'est un match qui peut orienter le chemin", a reconnu le technicien roumain, conscient que battre enfin un concurrent direct validerait définitivement ses ambitions de titre.

Pronostic Inter - Napoli : Lautaro Martinez porte les Nerazzurri vers la victoire

Naples décimé mais dangereux

En face, Naples débarque à Milan le couteau entre les dents, malgré une infirmerie pleine à craquer (Lukaku, De Bruyne, Anguissa absents). Antonio Conte, fidèle à sa réputation de stratège, a opté pour le silence radio avant le match, préparant sans doute un coup tactique pour compenser ses absences. Privé de ses stars, il devrait densifier sa défense avec l'entrée de Beukema et miser sur des contres assassins menés par Hojlund et un Politano repositionné. Toujours invaincu face à l'Inter depuis quatre matchs, Naples compte bien jouer les trouble-fêtes et prouver que sa résilience tactique peut compenser son déficit de talent actuel.

Lautaro contre Hojlund : le duel des buteurs

Le sort de la rencontre pourrait se jouer dans le duel à distance entre les deux buteurs. Lautaro Martinez, meilleur réalisateur du championnat, est en feu mais reste sur une disette inquiétante de huit matchs sans but face aux Napolitains. Il aura à cœur de briser cette malédiction. De son côté, Rasmus Hojlund, souvent décisif dans les grands rendez-vous, sera la principale menace pour la défense interiste. Dans un match qui s'annonce serré, leur efficacité sera la clé pour faire basculer la rencontre.

San Siro sous haute tension

L'ambiance promet d'être électrique à San Siro, d'autant que le contexte arbitral est tendu après les polémiques du week-end dernier impliquant Naples. Daniele Doveri, au sifflet, aura la lourde tâche de tenir les 22 acteurs. Entre un Inter qui veut tuer le suspense et un Naples qui joue sa survie dans la course au titre, ce choc promet d'être une bataille tactique et psychologique intense. Le vainqueur enverra un message fort à toute l'Italie : il est le patron.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'Inter

L’Inter Milan aborde le choc de Serie A contre SSC Napoli avec un effectif presque au complet. Seul Denzel Dumfries manquera ce rendez-vous important, tandis que Matteo Darmian et Davide Frattesi restent également indisponibles. Bonne nouvelle en revanche pour Andy Diouf, de retour à l’entraînement collectif, même s’il devrait se contenter d’une place sur le banc.

Côté composition, Cristian Chivu devrait réintégrer plusieurs cadres laissés au repos à Parme. Marcus Thuram, Alessandro Bastoni et Nicolo Barella sont attendus titulaires, tout comme Piotr Zielinski, ancien Napolitain. En attaque, Thuram formera le duo avec Lautaro Martinez, capitaine nerazzurro, qui tentera de retrouver le chemin des filets face à Naples.

Infos sur l'équipe de Naples

Le SSC Napoli se présente amoindri pour son déplacement sur la pelouse de l’Inter. Le milieu de terrain est particulièrement touché, avec les absences confirmées de Kevin De Bruyne, Frank Anguissa et Billy Gilmour. Malgré ce contexte, Scott McTominay, buteur à deux reprises lors de ses trois derniers matchs contre l’Inter, est attendu titulaire pour stabiliser l’entrejeu.

Devant, Naples devra également faire sans Romelu Lukaku, tandis que Rasmus Hojlund, meilleur buteur du club, mènera l’attaque. Sur les côtés, l’absence de David Neres réduit les options offensives, mais Pasquale Mazzocchi fait son retour après suspension, offrant une solution supplémentaire dans le couloir.

La forme des deux équipes

