Pronostic Inter vs Napoli 11/01/2026 : Lautaro Martínez porte les Nerazzurri vers la victoire

Notre expert mise sur une rencontre fermée, qui pourrait basculer sur un éclair de Lautaro Martínez en faveur des locaux, actuellement en pleine confiance.

Pronostic Inter vs Napoli : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Inter vs Napoli

Moins de 2,5 buts à une cote de 1,80 sur Winamax

à une cote de Victoire de l’Inter à une cote de 1,70 sur Winamax

à une cote de Lautaro Martínez premier buteur à une cote de 5,25 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Inter 1-0 Napoli

Pronostic des buteurs : Inter - Lautaro Martínez

L’enjeu est de taille ce dimanche : l’Inter, leader, compte actuellement quatre points d’avance sur le Napoli, troisième. Sous la houlette de Cristian Chivu, les Milanais ont passé la vitesse supérieure depuis deux mois, s'affirmant comme les grands favoris au Scudetto dans une course au titre très serrée. Ils ont parfaitement lancé leur année 2026 avec deux victoires consécutives par deux buts d'écart face à Bologne et Parme.

De son côté, le Napoli a entamé 2026 par un succès probant 2-0 à Rome face à la Lazio. Cependant, les Partenopei ont connu un coup d'arrêt inattendu lors de la dernière journée en concédant le nul à domicile contre le modeste Hellas Vérone. Les Azzurri n'ont dû leur salut qu'à des réalisations de Scott McTominay et Giovanni Di Lorenzo en seconde période pour arracher le 2-2.

Les effectifs probables pour Inter vs Napoli

Composition attendue d’Inter : Sommer, Akanji, Bastoni, Bisseck, Dimarco, Barella, Zielinski, Calhanoglu, Henrique, Thuram, Martinez.

Composition attendue de Napoli : Milinkovic-Savic, Jesus, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola, Lobotka, McTominay, Di Lorenzo, Elmas, Politano, Hojlund.

Un choc tactique sous le signe de la prudence

La solidité défensive est le pilier de la série de victoires actuelle de l'Inter. Les Nerazzurri n'ont encaissé que deux buts lors de leurs six derniers matchs de Serie A. Plus impressionnant encore : sur leurs 15 dernières sorties toutes compétitions confondues, ils n'ont concédé plus d'un but qu'à une seule reprise.

Vu l'importance de la rencontre, un match pauvre en buts est fort probable. Le Napoli est privé de Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et David Neres, tous blessés, ce qui réduit considérablement son potentiel offensif. De plus, les Napolitains se montrent souvent prudents en déplacement, avec 80 % de leurs matchs à l'extérieur cette saison affichant moins de 2,5 buts.

Les deux formations présentent des bilans défensifs solides et identiques (0,83 but encaissé par match). Parier sur le "Moins de 2,5 buts" semble donc très pertinent, avec une probabilité théorique de 56,5 %.

Pronostic 1 Inter vs Napoli : Moins de 2,5 buts à une cote de 1,80 sur Winamax

L’Inter pour une septième symphonie

Les parieurs devront trancher entre les difficultés passées de l'Inter dans les grands rendez-vous cette saison et leur dynamique actuelle irrésistible. Si les Milanais avaient perdu le match aller 3-1, seuls deux joueurs offensifs alignés ce jour-là par Antonio Conte seraient présents dimanche.

Côté Napoli, l'absence de Frank Anguissa au milieu de terrain est un handicap majeur. Sans lui, les statistiques à l'extérieur sont inquiétantes : le Napoli a perdu 54 % de ses déplacements cette saison. Ce bilan interroge leur capacité à tenir le choc à San Siro.

L'Inter a ici une occasion en or de creuser l'écart sur l'un de ses principaux concurrents pour le titre et vise une septième victoire consécutive en championnat. Un succès des locaux paraît bien coté avec une probabilité de 57,1 %.

Pronostic 2 Inter vs Napoli : Victoire de l’Inter à une cote de 1,70 sur Winamax

Martinez sur sa lancée

S'il y a un homme capable de débloquer la situation, c'est bien Lautaro Martínez. L'Argentin survole le classement des buteurs de la Serie A avec déjà 10 réalisations au compteur.

Il semble avoir retrouvé son meilleur niveau ces dernières semaines, avec 6 buts inscrits lors de ses 6 dernières sorties en championnat. Il a notamment pris l'habitude d'ouvrir le score, comme ce fut le cas contre Pise, Côme et l'Atalanta.

Avec un xG (Expected Goals) de 9,8, le joueur de 28 ans n'est devancé que par Moise Kean en Italie. Le capitaine de l'Inter est également très actif devant le but avec une moyenne de 4,31 tirs par match. Miser sur Martinez comme premier buteur est sans doute le pari le plus intéressant de cette sélection, avec une probabilité de 19 %.

Pronostic 3 Inter vs Napoli : Lautaro Martínez premier buteur à une cote de 5,25 sur Winamax

