Inter Milan - Bayern Munich : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Inter et le Bayern s’affrontent mercredi en quart de finale de retour de Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Démarrés la semaine dernière, les quarts de finale de la Ligue des Champions vont s’achever ce mercredi. Au programme de cette ultime journée de la manche retour, deux autres chocs très attendus par les amoureux du football. Parmi eux, figure un duel alléchant entre l’Inter Milan et le Bayern Munich. Un match dont le sort est toujours indécis.

L’Inter Milan dans une bonne posture

Finaliste déchu en 2023, l’Inter Milan compte bien prendre sa revanche sur le destin cette saison en Ligue des Champions. Et les Lombards ont déjà fait un pas vers les demi-finales. Malgré une domination territoriale du Bayern Munich lors du quart de finale aller, les hommes de Simone Inzaghi ont fait preuve d’un réalisme clinique. Grâce à un but libérateur de Davide Frattesi, entré en cours de jeu, l’Inter a quitté l’Allianz Arena avec une précieuse victoire (1-2).

Solide depuis le début de la campagne européenne, le club milanais a terminé 4e à l’issue de la phase régulière (6 victoires, 1 nul, 1 défaite). Qualifiés directement pour les huitièmes, les Nerazzurri n'ont pas tremblé face au Feyenoord, l'emportant aussi bien à Rotterdam (0-2) qu’à San Siro (2-1). Une dynamique sur laquelle l’Inter espère poursuivre face au Bayern, ce mercredi.

Bayern Munich, mission renversement à Milan

Dos au mur, le Bayern Munich n’a pas d’autre choix que de s’imposer ce mercredi sur la pelouse de l’Inter. Le match aller avait pourtant bien débuté pour les Bavarois, auteurs d’un pressing étouffant en début de rencontre. Harry Kane n’était pas loin d’ouvrir le score, trouvant le poteau, avant que Thomas Müller, l’icône munichoise, n’égalise. Mais la fin de rencontre a tourné à l’avantage des Italiens, laissant le Bayern avec un retard d’un but à combler (1-2).

Peu convaincant en phase régulière, où il a terminé 12e, le club bavarois a dû passer par les barrages pour poursuivre son aventure. Ils se sont difficilement défaits du Celtic Glasgow (3-2 cumulés), avant d’imposer leur puissance face au Bayer Leverkusen en huitièmes (5-0 cumulé). Cette fois-ci, le Bayern devra se retrouver sa solidité sur la scène européenne pour venir à bout des Nerrazurri, mercredi.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la manière de regarder, y compris les chaînes TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Inter - Bayern Munich ?

La rencontre entre l’Inter Milan et le Bayern Munich sera à suivre ce mercredi 16 avril 2025 à partir de 21h sur Canal+Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, My Canal.

Comment regarder depuis n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Inter - Bayern Munich

Ligue des Champions - Phases Finales Giuseppe Meazza

Le match de l'UEFA Champions League entre l'Inter et le Bayern Munich se jouera au Stade Giuseppe Meazza à Milan, Italie.

Il commencera à 21h00 le mercredi 16 avril, heure française

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe Inter

Bonne nouvelle pour Simone Inzaghi : Denzel Dumfries pourrait être rétabli à temps pour participer à cette manche retour, après avoir manqué l’aller. En revanche, Stefan de Vrij reste incertain. L’entraîneur italien pourrait d’ailleurs reconduire le même onze de départ qui a brillé à l’Allianz Arena.

En attaque, Lautaro Martinez marche sur l’eau en Ligue des champions : il a marqué lors de ses quatre dernières apparitions européennes, dont un triplé face à Monaco en phase de groupes. Avec déjà 11 buts en Serie A cette saison, l’Argentin reste l’atout numéro un des Nerazzurri.

Infos de l'équipe du Bayern Munich

Côté bavarois, Manuel Neuer devrait reprendre sa place dans les cages après avoir été suppléé par Jonas Urbig à l’aller. Mais les mauvaises nouvelles s’enchaînent : Alphonso Davies est forfait pour le reste de la saison à cause d’une rupture des ligaments croisés, et Dayot Upamecano ne reviendra pas avant l’été.

Vincent Kompany attend une réaction de ses hommes, mais ne devrait pas bouleverser son onze de départ, misant sur la capacité de son groupe actuel à relever le défi à San Siro.

Who will be named the 2024/25 UEFA Champions League Best Player of the Season? Erling Haaland Vinicius Jr Kylian Mbappe Jude Bellingham Rodri Others 26779 Votes

La forme des deux équipes

Historique des confrontations