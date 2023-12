Inter Miami : un salaire de misère pour Suarez à cause de Messi

Luis Suarez ne gagnerait que 200 000 dollars par an à l'Inter de Miami, un salaire éclipsé par celui de Lionel Messi.

Pour réunir deux anciens coéquipiers du FC Barcelone en Floride, l'Inter Miami doit trouver un moyen de contourner les règles salariales de la MLS. Les équipes qui évoluent dans la première division américaine sont autorisées à avoir trois joueurs désignés (DP) dans leur effectif. Ces stars peuvent être payées très cher, au-delà du plafond salarial du club.

Actuellement, Messi, octuple Ballon d'Or, Sergio Busquets, ex-milieu de terrain du Barça, et Gregore, milieu de terrain brésilien, occupent ces places au DRV PNK Stadium. Suarez devrait occuper une position similaire si son projet de transfert aux États-Unis en tant qu'agent libre se concrétise.

Selon le Mirror, le vétéran uruguayen, qui a rompu ses liens avec le club brésilien de Gremio, ne touchera que 200 000 dollars par an. En effet, l'Inter Miami devrait utiliser l'argent des allocations ciblées (TAM) pour maintenir le salaire de Suarez en dessous du seuil des DP.

Les équipes de MLS peuvent utiliser leur allocation annuelle de TAM pour racheter des contrats existants et libérer de l'espace pour les joueurs les mieux payés. Suarez est apparemment heureux de jouer le jeu afin d'unir à nouveau ses forces à celles de Messi, l'icône argentine travaillant sur un contrat d'au moins 50 millions de dollars (40 millions de livres sterling) par an, complété par des accords avec adidas et Apple TV.