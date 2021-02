Inter-Lazio (3-1) - Les Nerazzurri s'emparent de la première place de Serie A

L'AC Milan avait laissé une ouverture, l'Inter s'y est engouffrée pour prendre le pouvoir dans la Botte en dominant la Lazio (3-1).

L'Inter Milan le savait : en cas de victoire sur la pelouse de Giuseppe Meazza face à la Lazio, c'est la première place de la Serie A qui s'offrait à elle au lendemain de la défaite de l'AC Milan sur la pelouse de la Spezia.

Mission accomplie pour les hommes d'Antonio Conte, qui peuvent compter sur Handanovic, vigilant sur un premier ballon en profondeur vers Immobile. Les Nerazzurri qui prennent ensuite assez rapidement les devants. Une-deux Lukaku-Lautaro et l'Argentin s'infiltre dans la surface avant d'être fauché par Hoedt. Penalty transformé par le Belge (1-0, 22e).

Une première réalisation qui met les Milanais dans le rythme, ces derniers mettant peu à peu le pied sur le ballon après une entame plus équilibrée. La Lazio subit globalement, même si Immobile sollicite une nouvelle fois Handanovic.

Lukaku se montre lui aussi dangereux, et va finir par doubler la mise au terme d'une action confuse. Brozovic tacle le ballon en situation offensive, lequel rebondit sur Lazzari avant de finir dans les pieds de l'attaquant, seul face au but et qui n'a plus qu'à conclure (2-0, 45e). D'abord signalé, le hors-jeu de l'ancien Red Devil est annulé puisque la remise du Laziale était involontaire. De quoi donner deux buts d'avance à l'Inter à la pause.

Les protégés d'Inzaghi tentent bien de se rebiffer, tandis que les locaux saisissent la moindre opportunité de piquer en contre dans le sillage de leur duo d'attaquant, intenables.

La réussite sourit tout de même enfin aux Biancocelesti quand le coup-franc de Milinkovic-Savic est contré par l'entrant Escalante pour prendre Handanovic à revers et réduire la marque (2-1, 61e). Plus entreprenante, la Lazio est malheureusement punie trois minutes plus tard sur une accélération supersonique de Lukaku, qui décale idéalement Lautaro pour refaire le break (3-1, 64e). Game over.

L'international belge s'essaie ensuite plusieurs fois pour aggraver le score, mais peu importe puisque l'essentiel est bien là. Dauphin de la Juve la saison dernière, la formation d'Antonio Conte prend les commandes dans la course au titre dans un week-end marqué par la défaite de la Juve à Naples. Une très belle opération.