Inter - Lautaro : "Le Barça, c'est du passé"

Les Blaugrana visaient le buteur argentin pour prendre la suite de Luis Suarez, mais il s'apprête à prolonger son bail avec l'Inter Milan.

Lautaro Martinez est sur le point de signer un nouveau contrat à l'Inter, et affirme que les liens avec Barcelone sont du passé. L'attaquant international argentin, 23 ans, a fait l'objet d'un grand intérêt de la part du Barça l'année dernière, alors que le club se préparait à se séparer de Luis Suárez.

Suarez est parti à l'Atlético de Madrid, tandis que le Barca, en proie à des problèmes financiers, s'est retrouvé avec Lionel Messi, Antoine Griezmann et Martin Braithwaite comme principales options en pointe.

"C'est vrai, j'étais en négociation avec Barcelone, a déclaré Lautaro Martinez à la Gazzetta dello Sport. J'ai été clair avec Antonio Conte, je lui ai dit : 'Je ne pense qu'à l'Inter, cela ne va pas m'affecter'.

"Mais tout cela appartient au passé". Je vais signer une prolongation de contrat avec l'Inter. Je ne sais pas quand il y aura une annonce officielle. En attendant, je joue. Mon avenir est ici, je me vois à Milan pour longtemps. J'aime tout ce qui se passe dans cette ville. La nourriture, les supporters, l'équipe. Je n'ai que des sentiments positifs."

Depuis qu'il a quitté le Racing Club et l'Argentine en 2018, Lautaro Martinez est devenu l'un des jeunes attaquants les plus convoités du football. Il a impressionné la saison dernière avec 21 buts en 49 matchs, mais il devrait dépasser ce chiffre en 2020-21, avec 15 buts déjà inscrits en 33 matchs.

Lui et Romelu Lukaku forment actuellement l'un des duos offensifs les plus puissants d'Europe. Martinez a marqué deux fois et Lukaku une fois lors du derby du week-end dernier contre l'AC Milan (3-0), ce qui a permis à l'équipe de Conte d'avoir quatre points d'avance sur ses rivaux en Serie A.

Barcelone, quant à lui, est troisième en Liga, avec Messi, son seul joueur à avoir atteint un nombre de buts à deux chiffres depuis le début de la saison.

"Mon avocat et le club travaillent. Je suis calme. Je pense à donner à Inter tout ce que j'ai, nous allons trouver un accord", confait déjà l'Argentin le mois dernier à propos d'une possible prolongation, tout en évoquant la possibilité de remporter le Scudetto.

"Après tant d'années de domination de la Juve, cette année, le championnat est plus équilibré : le Covid-19, les 5 remplacements, ont un peu tout changé. C'est plus amusant, moins prévisible. Je ne sous-estime pas la Juve, je ne l'ai jamais sous-estimée. Et j'aime le jeu d'Atalanta. J'aime aussi le jeu de la Roma, même avant le match nul 2-2."