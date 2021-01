Inter - Lautaro s'exprime sur sa prolongation : "Je suis tranquille, nous pouvons trouver un accord"

L'attaquant argentin, dont le contrat avec l'Inter Milan court jusqu'en 2023, se montre serein concernant sa prolongation avec les Nerazzurri.

Il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de la , même si le chemin vers les sommets fut semé d'embûches pour Lautaro Martinez, désormais joueur majeur de l' .

"Les difficultés nécessaires, mais quand on est si jeune, elles font mal. Je me souviens encore de cette audition [avec Boca] : au bout de 15 minutes, ils m'ont dit que je n'avais pas de puissance, pas de vitesse. J'avais 15 ans, c'était un coup très dur", a-t-il confié dans une interview à Sportsweek.

"Et quand Racing s'est présenté chez moi un peu plus tard, je ne voulais pas le savoir. Je voulais juste m'amuser. Mais heureusement, j'ai écouté mon père. Il a joué au football et il a vécu beaucoup de choses avant moi. C'est la première personne que j'entends à la fin de chaque match."

Parmi les premiers amours de Lautaro Martinez, il y a le basket-ball, apprend-on également dans cet entretien. "Si je n'avais pas été footballeur, j'aurais joué au basket. Comme mon frère Jano. J'aimais ça, j'étais un meneur de jeu... et peut-être certains mouvements, les tours, je les ai appris sur ce court près de chez moi.

"A Bahia Blanca, ils jouent beaucoup au basket, grâce à Manu Ginobili. J'ai mis le pied sur ce terrain par hasard, mais j'ai tout de suite aimé : le matin, je suis allé à l'école, puis au foot et au basket. Ou vice versa. La nuit, j'étais épuisé. Je n'ai pas beaucoup dormi, je n'ai pas bien mangé. Je n'étais jamais à la maison. Mon père m'a donc mis au pied du mur et j'ai choisi le football. Je suis né dans un vestiaire de football, je suivais mon père même quand il était absent, toujours."

L'attaquant argentin travaille désormais sous les ordres d'Antonio Conte, un entraîneur exigeant.

"Très. C'est un entraîneur qui travaille pour vous améliorer physiquement et tactiquement. Son arrivée à l'Inter a été fondamentale pour moi, il m'a fait beaucoup grandir. Et je ne veux pas m'arrêter."

Lautaro s'est également confié sur la possibilité de voir débarquer dans le Piémont son compatriote Lionel Messi l'été prochain. "C'était un rêve pour moi aussi, bien sûr que ça l'était. Jouer avec lui est fantastique. Il est le meilleur joueur du monde. J'ai la chance de jouer avec lui dans l'équipe nationale. Nous, les jeunes, nous le regardons, nous l'écoutons."

Le football est aussi synonyme de beaucoup de stress, mais Lautaro Martinez est heureux à Milan.

"Que les gens parlent de vous et des clubs importants est une belle chose, mais aussi lourde. Tu vas manger et ils parlent de toi, tu vas aux toilettes et ils parlent de toi. Il faut être fort dans la tête. L'été a été fatigant.... Aujourd'hui, je suis à l'Inter et je suis heureux. Je me sens bien ici. Milan est une belle ville, avec tout."

On parle depuis longtemps de négociations de renouvellement des contrats. "Mon avocat et le club travaillent. Je suis calme. Je pense à donner à Inter tout ce que j'ai, nous allons trouver un accord."

D'autant que parmi les rêves de Lautaro Martinez figure également le Scudetto avec son club. "Après tant d'années de domination de la Juve, cette année, le championnat est plus équilibré : le Covid-19, les 5 remplacements, ont un peu tout changé. C'est plus amusant, moins prévisible. Je ne sous-estime pas la Juve, je ne l'ai jamais sous-estimée. Et j'aime le jeu d' . J'aime aussi le jeu de la Roma, même avant le match nul 2-2."