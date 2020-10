Inter - Conte revient sur la colère de Lautaro

L'entraîneur nerazzuro a réfuté toute tension avec son attaquant, sorti en cours de rencontre samedi face au Genoa.

Antonio Conte a révélé la raison de la colère de Lautaro Martinez suite à son remplacement lors de la victoire de l'Inter à Gênes. L'Inter est passé à la troisième place du classement de la grâce à une victoire 2-0 durement acquise samedi.

L'équipe de Conte a mis un certain temps à venir à bout de l'arrière-garde obstinée de Gênes, mais elle a finalement été récompensée de sa persévérance lorsque Romelu Lukaku a ouvert le score juste après l'heure de jeu.

La tête de Danilo D'Ambrosio à la 79e minute a conclu une victoire cruciale pour les Nerazzurri, qui ont rebondi de manière impressionnante après leur défaite contre l' dans le Derby della Madonnina du week-end dernier.

Le seul point négatif pour l'Inter a été la réaction frustrée de Lautaro, qui a été remplacé en seconde période, lorsqu'on l'a vu frapper son siège après avoir été remplacé par Andrea Pinamonti.

Conte a cependant minimisé toute notion de problème avec l'Argentin, insistant sur le fait que son emportement était le résultat de son incapacité à marquer un but plutôt qu'un désaccord sur sa sortie précoce.

"On m'a dit que Lautaro avait donné un coup de poing sur la chaise quand il a été remplacé, mais je ne pense pas qu'il m'en voulait parce que nous avons une bonne relation", a déclaré le patron italien lors de sa conférence de presse d'après-match.

"Peut-être qu'il s'est passé quelque chose sur le terrain avec certains coéquipiers. Les joueurs sont des gars qui partent sans problème après le match et qui oublient ce qui s'est passé. Je veux des gens qui donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes.

"Lautaro est un très bon gars et tout va bien avec lui. Même aujourd'hui, il a fait beaucoup d'efforts et a apporté sa contribution. Un attaquant vit pour le but, mais il est important qu'il joue aussi avec ses coéquipiers."

Conte a ajouté à propos de la dernière performance de l'Inter : "Nous avons été bons, patients et nous n'avons autorisé qu'un seul tir. Je n'étais pas inquiet avant le match et je ne suis pas enthousiaste maintenant car pour moi, les situations ont toujours été positives jusqu'à présent. Maintenant, nous devons retrouver nos énergies et nous préparer pour la car ce sera une route semée d'embûches."

Les Nerazzurri ont été tenus en échec 2 à 2 par le lors de leur entrée en lice en Ligue des champions, mais ils auront l'occasion de mettre ce résultat derrière eux lorsqu'ils se rendront au mardi.

L'Inter a battu l'équipe ukrainienne en demi-finale de la saison dernière, mais Conte se méfie de la menace qu'elle représentera cette fois-ci, puisqu'il l'a vue battre le 3-2 à Santiago Bernabeu la semaine dernière.

"C'est une situation complètement différente car celle du mois d'août était un mini tournoi à élimination directe, le Shakhtar a toujours de grandes qualités et la demi-finale avec ce 6-0 ne représente pas la valeur des deux équipes, a-t-il déclaré. Le Shakhtar est une équipe très motivée qui a gagné 3-2 contre le Real, qui a battu le Barcelone [au Clasico] aujourd'hui".