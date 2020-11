Inter, Conte : "Le Real ne peut pas pleurer sur ses absents"

Antonio Conte s'est moqué des suggestions selon lesquelles son équipe se heurterait à une équipe affaiblie du lorsque les deux équipes s'affronteront au Stadio Giuseppe Meazza mercredi soir.

Les Merengue sont privés de ergio Ramos, Karim Benzema, Fede Valverde et Alvaro Odriozola, tandis que Luka Jovic et Eder Militao n'ont pas été inclus dans l'équipe après avoir été testés positifs pour le COVID-19.

"Je ne pense pas que Madrid puisse pleurer sur ses absents', a déclaré Conte lors de da conférence de presse d'avant-match de mardi. "Ils ont une équipe avec beaucoup de bons joueurs. Le fait que les journaux parlent des absences de Madrid me fait rire"

C'est un match incontournable pour l'Inter qui récolté seulement deux points lors de ses trois premiers matchs en C1, ce qui signifie que les Lombards se situent en bas du groupe mais à deux points du à la deuxième place.

