Inter - Antonio Conte ne lâchera pas la place de leader !

Passé leader de Serie A au détriment du rival de l'AC Milan, l'Inter d'Antonio Conte n'entend pas s'arrêter en si bon chemin, et vise le Scudetto !

Dauphin de l'AC Milan depuis plusieurs semaines, l'Inter attendait patiemment son heure. Et celle-ci est arrivée. En effet, dimanche, les hommes d'Antonio Conte ont pris le meilleur sur la Lazio Rome (3-1) dans le cadre de la 22e journée de Serie A. Ceci leur permet de devancer leur rival, défait samedi contre La Spezia (0-2).

"C'est un point de départ, pas un point d'arrivée"

Désormais leader du Championnat Italien, l'Inter Milan ne s'en est jamais caché : le club vise le Scudetto cette saison ! Ainsi, passer devant l'AC Milan n'est qu'une étape pour les hommes d'Antonio Conte, comme ce dernier l'a confié sur Sky Sport Italia : "La première place, c'est un objectif après lequel on courait depuis quelque temps. Je pense qu'on a montré une belle force mentale. Mais, de toute évidence, c'est un point de départ, pas un point d'arrivée. On sait que le prochain match, c'est le derby contre Milan (dimanche prochain, 15 heures), c'est mieux d'y aller en étant devant", a ainsi déclaré l'ancien de la Juventus Turin ou encore des Blues de Chelsea.

Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, Romelu Lukaku a été le grand artisan de la victoire face à la Lazio. Une prestation de haute volée, saluée par son entraîneur. "Romelu Lukaku a apporté une belle réponse. C'était important pour lui dans une période où il faisant des matches un peu moins brillants", a-t-il confié.

"Pour tous les joueurs, il y a forcément des moments plus difficiles. Aujourd'hui, il est revenu de manière autoritaire. On a besoin de ce Romelu. Je dis aussi bravo à Christian Eriksen (transféré à l'Inter en janvier), qui a aussi fait un très bon match. Il commence à s'adapter au football italien, il a fait un pas vers nous. On a besoin de tout le monde", a enfin ajouté Antonio Conte. Alors que l'Inter compte un point d'avance sur l'AC Milan, le derby milanais qui se profile dimanche soir s'annonce bouillant !