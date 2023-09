Inter-AC Milan : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Ce samedi, l’Inter Milan et le Milan AC s'affrontent au Giuseppe Meazza à l’occasion de la 4éme journée de Série A.

Les deux écuries de la Lombardie vont en découdre samedi dans un match qui s’annonce fumant au vu de leur état de forme. Les deux équipes sont co-leaders du Série A avec 9 points chacune.

Un derby très attendu

C’est le grand rendez-vous de ce début de saison en Série A. Dans une forme éblouissante, l’Inter Milan va en découdre avec son plus grand rival, le Milan AC qui a également entamé la saison avec brio.

Les Nerazzurri sont leaders de Serie A face à Monza (2-0), Cagliari (2-0) et la Fiorentina (4-0) lors des 3 précédentes journées. Les protégés de Simone Inzaghi vont tenter de s’imposer dans cette rencontre pour prendre seul la tête du classement.

De son côté, l'AC Milan est également dans une forme étincelante. Situés juste derrière leurs voisins milanais, les Rossoneri ont également trois victoires pour trois matchs contre Bologne (2-0), le Torino (4-1) et la Roma (2-1). La bande à Stefano Pioli va tenter de faire mal à l’Inter Milan.

Date, horaire et lieu d’Inter Milan-Milan AC

Le match à lieu ce samedi 16 septembre 2023 à 18H.

Sur quelle chaîne voir le match Inter Milan-Milan AC?

Le derby della Madonnina entre l’Inter Milan et le Milan AC sera diffusé sur la chaîne Bein Sports 1.

Les compositions probables

L’ensemble de l’effectif est présent pour la rencontre de demain, Acerbi et Sensi devraient être disponibles pour ce derby. Le Chilien Alexis Sanchez, arrivé il y a quelques semaines, devrait être aligné. Simone Inzaghi pourra compter sur son capitaine Lautaro Martinez accompagné de l’international Français, Marcus Thuram. Auteur d’un bon début réussi après son transfert de Bundesliga, avec 1 but et 2 passes décisives.

Stefano Pioli devrait aligner un 4-3-3. Sorti sur blessure contre l’Irlande, le meilleur buteur des Bleus, Olivier Giroud, devrait être apte à jouer, contrairement à ses coéquipiers Kalulu et Bennacer, toujours blessés, et au défenseur Tomori, suspendu après son expulsion contre la Roma.

La composition probable de l’Inter : Sommer – Darmian, de Vrij, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglou, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Lautaro.

La composition probable de l’AC Milan : Maignan – Calabria, Kjaer, Thiaw, Hernandez – Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders – Pulisic, Giroud, Leao.