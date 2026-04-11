Intention ou négligence ? Le mystère de l'absence de la blessure au visage de Mbappé à la télévision

Le Real Madrid a concédé un nouveau faux pas en Liga qui pourrait s’avérer décisif dans la course au titre, la victoire du FC Barcelone face à l’Espanyol portant désormais l’écart à 9 points à seulement 7 journées de la fin du championnat.

Le match nul concédé face à Gérone a été émaillé d’un incident controversé : Kylian Mbappé a été touché au front par un coude de Vitor Reis, une action que l’expert arbitral Eitoraldi González estime devoir être sanctionnée d’un penalty, sans que la VAR n’intervienne.

Selon le quotidien espagnol « AS », la retransmission télévisée n’a pas montré la blessure provoquée par le coude de Reis sur le front de Mbappé, ni le sang qui coulait abondamment et que le staff médical du Real a nettoyé pendant les soins prodigués dans les dernières minutes. Ce sont les photos des photographes présents sur le terrain qui ont révélé la gravité du coup subi par la star française.

La Liga a toutefois exclu toute consigne de censure, affirmant à « As » qu’elle n’avait aucunement interdit la diffusion de l’image si elle avait été disponible en qualité suffisante.

La Liga a confirmé que l’unique plan disponible, contraint par l’angle de la caméra, montrait le bras d’un des médecins du Real Madrid masquant le visage du joueur français, rendant la blessure et le sang invisibles au moment précis de la 89e minute et 13 secondes.

La Liga a par ailleurs souligné que huit rediffusions différentes du coup de coude de Reis avaient été diffusées, afin de prouver qu’il n’y avait aucune volonté de minimiser l’incident.

La Liga souligne qu’aucune disposition du règlement de diffusion n’interdit de montrer du sang ou les traces de jeux violents, contrairement à d’autres situations, comme l’interdiction de filmer les supporters envahissant la pelouse.



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