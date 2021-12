Insolite : Le tir au but le plus long de l'histoire au Japon

Au Japon, les supporters ne se passionnent pas seulement pour le championnat local, la J. League. Ils adorent également le tournoi inter-lycées.

Et cette compétition scolaire vient de nous offrir ce qui est probablement le tir au but le plus long de l'histoire !

Lors de la rencontre entre Ryutsu Keizai Ogashi et Kindai Wakayama (un partout à l'issue du temps réglementaire), un joueur de Ryutsu a pris tout son temps pour effectuer son tir au but.

Le joueur a mis trente-huit secondes entre le coup de sifflet de l'arbitre et son tir ! D'abord statique, le joueur a ensuite multiplié les petits pas puis effectué un saut de cabri à la Bruno Fernandes avant de tirer.

Cette technique de la tortue, ou de l'escargot, s'est avérée payante puisque le joueur a inscrit son tir au but en prenant le gardien à contre-pied.

Mais malheureusement pour ce joueur, ses coéquipiers n'ont pas été aussi performants et son équipe s'est inclinée 5-4 lors de la séance de tirs au but…

Vous pouvez visionner ce tir au but dans la vidéo ci-dessous ▼