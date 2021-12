Insolite – De la Premier League à la dixième division française !

Quand on est footballeur, il est très difficile de raccrocher les crampons. C'est le cas de Tony Hibbert, une légende d'Everton. Il a joué pendant toute sa carrière chez les Toffees (2001-2016), au poste d'arrière droit, disputant 328 matches (dont 265 en Premier League et 23 sur la scène européenne). Il a même joué une finale de la FA Cup à Wembley en 2009 (perdue 2-0 contre Chelsea).

Désormais âgé de 40 ans, le joueur est sorti de sa retraite comme le rapporte notre confrère de La Nouvelle République. Installé en France depuis trois ans, il vient de prendre une license sénior à l'Etoile Sportive de Louzy, un club qui évolue en deuxième division de district des Deux-Sèvres, soit l'équivalent de la dixième division française !

« Il cherchait un petit club pour se maintenir. Depuis peu, il s'occupait déjà des U13 », confie Jérôme Archambeau, le président du club.

Tony Hibbert avait d'ailleurs repris l'entraînement depuis un mois et l'idée de retrouver les terrains lui trottait dans l'esprit depuis le mois de mai.

« Cela le démangeait un peu. Revenir à la base du foot après une telle carrière, c'est bien pour lui. L'idée, c'est qu'il nous apporte son expérience, et qu'il prenne du plaisir. On est un club familial, et je pense que c'est ce qu'il a aimé, à savoir l'esprit de camaraderie plutôt que celui de la compétition », ajoute Jérôme Archambeau.

L'ES Louzy occupe actuellement la huitième place de son championnat (sur douze équipes) et possède la deuxième plus mauvaise défense (32 buts encaissés en 11 matches). Avec la présence de Tony Hibbert, le club devrait s'améliorer dans ce secteur de jeu.

Enfin, sachez que ce n'est pas la première fois qu'un ancien joueur de Premier League rejoint une de nos divisions inférieures. En 2004, David Burrows, sacré champion d'Angleterre en 1990 et vainqueur de la FA Cup 1992 avec Liverpool, avait signé à l'Olympique Coux-et-Bigaroque, en Promotion de deuxième division, le plus bas niveau de la Ligue de Dordogne-Périgord de football !

A ce rythme-là, on espère voir un jour débarquer Wayne Rooney et Steven Gerrard.