Insolite : Les joueurs de Tottenham vont rembourser les supporters mécontents

Après la lourde défaite (6-1) à Newcastle, les joueurs de Tottenham ont décidé de rembourser les supporters qui ont fait le déplacement.

C'est une défaite qui laissera des traces sur le fin de saison. À la lutte pour une place en Ligue des Champions, Tottenham a lourdement chuté sur la pelouse du concurrent direct Newcastle dimanche (6-1), et compte désormais 6 points de retard avec un match de plus disputé. Cette incroyable humiliation, avec notamment 5 buts encaissés en un peu plus de 20 minutes de jeu, a eu raison de Christian Stellini, qui avait repris les commandes de l'équipes après le départ d'Antonio Conte et qui sera remplacé par Ryan Mason.

Les joueurs vont rembourser les supporters

Ce mardi, les joueurs londoniens ont pris une grande décision en annonçant qu'ils allaient rembourser de leur poche les supporters qui ont fait le déplacement à St James' Park dimanche, via un communiqué publié par le club sur ses réseaux sociaux. "En tant qu'équipe, nous comprenons votre frustration, votre colère. Nous n'étions pas assez bons. Nous savons que les mots ne sont pas suffisants de ce genre de situation mais croyez-nous, une telle défaite fait mal. Nous apprécions votre soutien, à domicile et à l'extérieur, et en prenant compte de cela nous aimerions rembourser les fans le prix du ticket pour St James' Park. Nous savons que cela ne changera pas ce qu'il s'est passé dimanche et nous donnerons tout pour arranger les choses contre Manchester United jeudi soir lorsque, encore une fois, votre soutien représentera beaucoup pour nous. Ensemble, et seulement ensemble, nous pouvons avancer".

Dans la foulée, l'actuel 5è de Premier League a annoncé la création d'un Fan Advisory Board (FAB) qui permettra aux supporters du club de prendre part aux décisions internes.