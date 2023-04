INSOLITE – L'incroyable record européen du papy footballeur

Ce week-end, ce n'est pas la victoire du Milan contre Naples qui a choqué l'Italie mais l'incroyable record européen d'un papy footballeur. Récit.

Quand on pense au football en Italie, on pense directement aux titres nationaux de la Juventus, aux succès européens du grand Milan ou aux quatre étoiles de la Squadra Azzura. Mais personne ne pense à Sebastiano Posillipo. Depuis ce week-end, ce sera peut-être le cas. Voici l'histoire de l'incroyable record européen du grand-père footballeur. Ou quand Papy fait de la résistance.

Sebastiano Posillipo, recordman européen

Ce dimanche avait lieu l'affrontement entre le Soccer Stornara et l'Ascioli Satriano en championnat régional des Pouilles en Italie. Un match qui s'est clôturé par une victoire 5-2 des locaux qui écrasent complètement leur championnat avec 9 points d'avance sur le second et un bilan de 89 buts marqués contre 19 seulement encaissés. Mais des équipes qui sur-dominent leur championnat amateur, il y en a chaque année un peu partout en Europe. Jusque là, rien de bien fou donc.

C'est à la 70ème minute que cette banale rencontre amateure de l'est de l'Italie s'apprête à entrer dans l'histoire. Sur le bord du terrain, un joueur à la dégaine particulière se tient prêt à monter au jeu sous les hourras d'un public amusé. Tout le stade n'attend qu'une chose : que le ballon sorte du terrain. Lorsque le cuir s'échappe en touche, la viva reprend de plus belle. Après un signe de l'arbitre, le numéro 51 de l'équipe locale, calvitie bien prononcée, monte au jeu.

Celui qui foule la pelouse sous les acclamations pour prendre place au sein de l'attaque du Soccer Stornara n'est autre que Sebastiano Posillipo, le président du club en question. Plus insolite encore, le numéro qu'il arbore n'est rien de moins que son année de naissance. À ses 72 ans, Papy devient le plus vieux joueur de football à disputer un match officiel en Europe, en récompense de l'excellente saison du club qu'il mène d'une main de maître. Sur sa première touche de balle le président-joueur s'est même offert une belle occasion qu'il n'a malheureusement pas su concrétiser.

Un autre record à aller chercher

Mais si il est fait mention du Vieux continent dans le titre de Sebastiano Posillipo, c'est que le président de Soccer Stornara dispose encore d'un aîné sur le reste du globe. Un autre grand-père qui a fait de la résistance au temps son dada pour jouer au football. Et si vous connaissez sûrement Kazuyoshi Miura, attaquant japonais encore professionnel à 56 ans et qui vient de rejoindre Oliveirense (D2 portugaise) en prêt cet hiver, ce n'est pas de lui dont nous allons parler. Pour découvrir le recordman toutes compétitions confondues, il faut se rendre en Israël.

Le 4 avril 2019, soit presque trois ans jour pour jour avant la performance de Sebastiano Posillipo, l'entraîneur de l'Ironi Or Yehuda (D4 israélienne) a défendu les cages de son équipe contre le Maccabi Marat Gan. Alors âgé de 73 ans, Isaak Hayik est devenu le joueur le plus âgé à disputer un match de football professionnel. À la fin de la rencontre, il a été couronné par le Guinness Book des records après avoir effacé des tablettes l'Uruguayen Robert Carmona et ses « jeunes » 53 ans en 2015. Sebastiano Posillipo sait donc ce qu'il lui reste à faire : retenter sa chance face au but dans un an.