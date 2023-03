INSOLITE – Un joueur de Gibraltar pique un record à Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic pensait établir un nouveau record lors des éliminatoires de l'Euro. Mais c'était sans compter sur un joueur de... Gibraltar !

Depuis le début de sa carrière, en 1999, Zlatan Ibrahimovic a marqué énormément de buts, a gagné beaucoup de trophées et a battu de nombreux records.

Une lourde défaite et un record manqué pour Ibrahimovic

Vendredi soir, l'attaquant au gabarit impressionnant a participé au match de l'équipe de Suède contre la Belgique avec à la clé, une défaite 3-0 à la Friends Arena de Solna, mais pensait effacer ce mauvais résultat par l'obtention d'un nouveau record.

L'attaquant qui évolue à l'AC Milan est entré en jeu à la 73e minute de jeu à la place d'Alexander Isak alors que son équipe était déjà menée 2-0. Ibrahimovic étant âgé de 41 ans et 172 jours, beaucoup d'observateurs ont cru que le géant suédois était devenu à cette occasion le plus vieux joueur à disputer un match des éliminatoires d'un Euro.

Raté ! Car pendant que se déroulait le match Suède-Belgique, l'équipe de Gibraltar affrontait de son côté la Grèce (pour le même résultat, une défaite 3-0).

Ibrahimovic a trouvé plus vieux que lui

Or, dans la petite équipe de Gibraltar, un certain Lee Casciaro était titulaire et il est plus vieux que Zlatan Ibrahimovic de… quatre jours !

L'attaquant gibraltarien, est né le 29 septembre 1981 à Gibraltar tandis que Zlatan Ibrahimovic est né le 3 octobre 1981 à Malmö en Suède.

Les deux joueurs vont donc se livrer un duel à distance pendant l'ensemble des éliminatoires de l'Euro puisque les matches de Gibraltar et de la Suède seront programmés le même jour.

Zlatan Ibrahimovic a d'ailleurs annoncé qu'il avait l'intention de participer à la phase finale de l'Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne du 14 juin au 14 juillet.

Il pourrait devenir à cette occasion le plus vieux joueur à participer à un Euro. Ce n'est pas le seul record dans le viseur de l'ancien attaquant du PSG : déjà meilleur buteur de l'histoire de la sélection suédoise (avec 62 buts), il peut également en devenir le joueur le plus capé. Ibrahimovic a déjà porté le maillot de la Suède 122 fois tandis que le record appartient à Anders Svensson (148 sélections).